Die neue Withings ScanWatch hat einiges vor

Smartwear-Hersteller Withings hat schon mit der move-Uhr ( zum Review ) begeistert. Nun soll im nächsten Schritt noch mehr für eure Gesundheit getan werden. Zwei Gesundheitstools sollen in die neue ScanWatch integriert werden, namentlich ein Vorhofflimmern-Sensor (wie in der Apple Watch 4 ) als auch ein Blutsauerstoff-Sensor. Während der erste Sensor Vorhofflimmern erkennt, dient der Sensor für die Sauerstoffsättigung im Blut dazu, etwa Anzeichen für Schlafapnoe zu erkennen. Hersteller Withings hat einen kleinen, englischsprachigen Trailer zum Gerät veröffentlicht, der die wichtigsten Features der Uhr umreißt – EKG-Scan, Benachrichtigungen, Fitness, 30 Tage Akkulaufzeit und wasserdicht bis 50 Meter:

Schlafapnoe ist ein Zustand, in dem die Atmung während des Schlafs einfach aussetzt. Gemeinsam mit den Daten für Schlaflänge und Schlafqualität kann hier noch genauer gesagt werden, warum man in der Nacht gut oder weniger gut geschlafen hat. Die Withings ScanWatch soll in zwei Größen (38 und 42 mm) kommen und die Preise bewegen sich zwischen 249 und 299 US-Dollar. Ob sich dieser Preis 1:1 in Euro umsetzen wird? Wir werden es sehen, wenn die Uhr tatsächlich erhältlich sein wird. Mehr Infos findet ihr auf der offiziellen Withings-Website des Produkts!