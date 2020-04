Die Mad Catz R.A.T. 6+ im Test – Rattenscharfer Gaming Nager?

Die Mad Catz R.A.T. 6+ ist definitiv die elaborierteste Maus, die ich je benutzt habe. Das eigenwillige, ich nenne es mal „skelettartige“ Design finde ich sehr ansprechend. Sehr toll und sinnvoll empfinde ich auch die verstellbare Handballenablage. Das macht auch längeres Spielen sehr angenehm ohne, dass man einen Krampf in den Fingern spürt. Den Precision Aim Knopf brachte ich während meiner Divison 2 Sessions auch mehrmals zum Einsatz und er stellt definitiv eine gute Addition dar, an die man sich schnell gewöhnt und die auch Spaß macht. Auch die Software, mit der man die Mad Catz R.A.T. 6+ programmiert hat mir mit ihren Drag-and-Drop-Zuweisungen sehr gut gefallen.

Nun gibt es aber auch minimale Dinge, die ich an der Mad Catz R.A.T. 6+ eher kritisiere. Beispielsweise finde ich das Material eher medioker. Auch die Daumentasten sind etwas ungünstig platziert und schwer zu erreichen.

Dinge, die eher unter die Kategorie Nice-To have fallen, sind die RGB Beleuchtung und die Gewichte, denn ehrlich gesagt habe ich keinen großen Unterschied bemerkt, ob die Gewichte nun montiert waren oder nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein zu starker Grobmotoriker. Generell frage ich mich bei diesen exorbitant hohen DPI Sensoren auch immer, wer diee denn überhaupt benutzt. Ich persönlich nutze im höchsten Fall Einstellungen um die 3000 DPI, aber ja scheinbar gilt auch hier die Binsenweisheit: Bigger is better.

In Summe ist die Mad Catz R.A.T. 6+ aber eine sehr gute, schneidig aussehende Gaming Maus, mit wenigen Schwächen, die mit knapp 70 Euro einen vernünftigen Preis für die gebotenen Features aufweist, wenngleich einige davon eher Nice-to-have sind.