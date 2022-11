Die Kameras des Huawei Mate50 Pro: Revolutionärer Durchbruch

Physikalische Blende, was ist das?

Hauptverantwortlich hierfür ist die Weltneuheit bei Smartphones, und zwar ist in diesem Gerät eine physikalische Blende verbaut. Was das bringt? Nun, sie kann sich auf Zuruf öffnen und schließen – das sorgt einerseits für die Lichtstärke bei Bildern, und andererseits hat dies einen direkten Einfluss auf die Bildqualität eurer Fotos. Mit der Ultra Aperture XMAGE-Kamera des HUAWEI Mate50 Pro könnt ihr brillante Aufnahmen machen, sowohl am Tag als auch in der Nacht. Die Blende wird dabei automatisch an jeden Moment angepasst. Im Profi-Modus dürft ihr zwischen zehn verschiedenen Stufen auswählen und so die Unschärfe und Tiefe eures neuen Meisterwerks optimal zuschneiden.

In jeder Kamera ist so eine Blende äußerst wichtig, nicht umsonst achten Enthusiast:innen auf den Blendenwert bei einem Objektiv. Dieser ist neben dem ISO-Wert und der Belichtungszeit einer der drei wichtigsten Kamera-Einstellungen. Die Blende hat mehrere Auswirkungen auf eure Bilder. Der wichtigste Effekt ist die Helligkeit, auch Belichtung genannt. Stellt ihr die Blende grösser (offener), kommt mehr Licht hinein und euer Bild wird heller. Ist sie kleiner, wird die Aufnahme automatisch dunkler. In einer dunklen Umgebung solltet ihr also eine weit geöffnete Blende verwenden, damit so viel Licht wie möglich aufgenommen werden kann. Sehr gut, dass das Huawei Mate50 Pro euch da die Möglichkeit dazu gibt – so habt ihr die volle Kontrolle über den gesamten Fotografie-Prozess!

Die Kameras des Huawei Mate50 Pro

Wenden wir uns der verbauten Hardware dieses Smartphones zu, und das ist zweifelsohne eine starke Seite an diesem Gerät. Huawei ist schon seit jeher bekannt dafür, makellose Komponenten zu verbauen, und der Konzern macht natürlich auch beim diesjährigen Flaggschiff keine Ausnahme! Das Huawei Mate50 Pro bietet also eine Hauptkamera, die auf der offiziellen Website des Produkts als 50 MP Ultra Aperture-Kamera (F1.4~F4.0 Blende, optische Bildstabilisierung, Laser-Autofokus) bezeichnet wird. Dann gibt es eine 64 MP Telefotokamera (F3.5 Blende, optische Bildstabilisierung, Autofokus) sowie eine 13 MP Ultraweitwinkel-Kamera (F2.2 Blende und Autofokus). Dieser Verbund ist für die äußerst starken Ergebnisse verantwortlich.

So unterstützt das Huawei Mate50 Pro eine Bildauflösung von bis zu 8192 x 6144 Pixel (50 MP) bei Fotos, und bei Videos könnt ihr mit bis zu 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) rechnen. Doch auch die Frontkamera (13 MP Ultraweitwinkelkamera mit F2.4 Blende und 3D-Kamera mit Tiefenerkennung) bietet einige Tricks. Durch einen Mix aus Hardware und Software werden so Selfies in Zeitlupe, intelligente Augenverfolgung oder ein AR-Objektiv möglich. Die Software, also Huaweis Kamera-App, habe ich in einem anderen Beitrag schon ausgiebig beschrieben – wenn ihr euch also darüber ein Bild machen wollt, könnt ihr dies hier gerne nachlesen. Doch für diesen Bericht bleibe ich noch gern bei der Superlative und gehe weiter ins Detail.

Zugänglich und mächtig zugleich

Wie wir soeben beschrieben haben, die verbauten Sensoren gehören zum Besten, was es derzeit gibt. Die Kameras haben ordentlich Power, so dürft ihr nahtlos zwischen Weitwinkel, 1x Zoom, 3,5x und 10x Zoom wechseln. Dafür verantwortlich ist der Verbund zwischen Hardware und Software, die da Hand in Hand gehen. Selbst der Modus „Hohe Auflösung“ ist mit von der Partie, so könnt ihr dann, wie vorhin beschrieben, Fotos mit bis zu 50 Megapixel Auflösung schießen – das entspricht Bildern mit 8192 x 6144 Bildpunkten. Wenn ihr als eure Schnappschüsse im Anschluss weiter bearbeiten möchtet oder dieses Ausmaß an Detail für etwas benötigt, habt ihr die Option dazu. Behaltet dabei nur im Hinterkopf, dass diese Fotos im Schnitt 12 bis 14 MB groß sind!

Das Smartphone gibt euch eine Vielzahl an Optionen an die Hand, von AI Lens zur Identifizierung und Übersetzung von Objekten angefangen über einen 3D CuteMoji-AR-Effekt bis hin zu einem eindrucksvollen Super-Makro-Modus, der seinem Namen alle Ehre macht. Seine Stärken spielt das Huawei Mate50 Pro allerdings nicht nur im Makrobereich aus, sondern auch bei schwacher bis gar keiner Beleuchtung. Hier merkt man eindeutig, dass die verbauten Objektive extrem lichtstark sind: Die Ergebnisse können sich immer sehen lassen, und wer das Smartphone nur eine Sekunde lang halbwegs ruhig halten kann, wird mit tollen Bildern belohnt. Vor allem ist der Spagat zwischen Pro-Funktionen und Zugänglichkeit (sehr vieles kann auf Wunsch automatisch feineingestellt werden) hervorzuheben, hier könnt ihr ungeachtet eurer Fotografie-Kenntnisse tolle Resultate erzielen!

Foto-Ergebnisse in der Praxis

Die Aufnahmen bei Tag mit der Hauptkamera sind einfach ein Traum in allen Kategorien, so lässt sich das zusammenfassen. Die Schärfe und Detailtreue ist durchwegs auf Spitzenniveau, und Farben werden akkurat dargestellt. Wer es jedoch knackiger mag, kann den Modus auf “Lebhaft” umstellen. Man sieht also: Gute Fotos zu machen schafft Huawei auch ohne Leica-Kooperation hervorragend. Details werden beeindruckend eingefangen, sodass man schon stärker in das geschossene Bild hineinzoomen muss, um überhaupt eine Unschärfe zu erkennen. Dieses Smartphone leistet sich keine Patzer, auch, was die Fokussierung eurer Motive betrifft oder etwa den Dynamikumfang bei den Farben. Hier bestätigt sich der Eindruck von DXOMARK, hier spielt das Gerät seine Stärken voll aus!

Doch auch in der Nacht macht man diesem Smartphone nichts vor. Mit einer beeindruckend kurzen Belichtungszeit (dank der lichtstarken Sensoren) habt ihr rasch tolle Resultate, was Schärfe, Farbe und Details anbelangt. Optische Bildstabilisierung hilft dabei, den integrierten Nachtmodus zu verwenden – dieser verlängert zwar die Belichtungszeit, belohnt euch aber mit stärkeren Kontrasten und insgesamt noch beeindruckenderen Fotos. Ihr müsst euch dabei aber nicht mit vielen Einstellungen herumplagen, selbst der Automatikmodus des Huawei Mate50 Pro reicht da vollkommen aus. Gehört ihr aber zu den Enthusiast:innen, die gerne den kompletten Prozess des Fotografierens unter Kontrolle haben, dann ist der Pro-Modus für euch da.

Apropos Pro-Modus: Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie man Google-Apps beziehungsweise den Google Play Store auf einem Huawei-Smartphone installieren kann, gibt es hier eine schöne Übersicht darüber. Ihr seht schon – alles ist möglich, und dann könnt ihr das Gerät ohne irgendwelche Einschränkungen nutzen! Hier ist das Video für euch: