Huawei Mate 50 Pro holt sich Highscore beim DXOMARK-Kamera-Ranking

Das Kamera-Qualitätsbewertungslabor DXOMARK vergab Platz 1 des Rankings an das kommende Huawei-Smartphone Mate 50 Pro.

Über das Huawei Mate 50 Pro

Eine hochmoderne 50 MP Ultra-Aperture-Kamera, die weltweit erste 10-stufig einstellbare physikalische Blende, eine hervorragende Leistung und die höchste Punktzahl in der Geschichte des DXOMARK Fotografie-Rankings – das Huawei Mate 50 Pro ist mit einer Punktzahl von 149 das beste Flaggschiff-Smartphone für Fotografie, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Das Smartphone hat den Test des weltweit führenden Qualitätsbewertungslabors DXOMARK mit Bravour bestanden und überzeugt mit seiner Gesamtleistung und seinen Fotoeigenschaften. Platz eins beim neuesten DXOMARK-Ranking zeigt, dass das neue Huawei Mate 50 Pro mit der besten Smartphone-Kamera auf dem Markt ausgestattet ist.

Das Flaggschiff-Smartphone verfügt über eine leistungsstarke 50 MP Ultra-Aperture-Kamera mit der weltweit ersten 10-stufig einstellbaren physikalischen Blende. Sie sorgt für Verbesserungen beim optischen System, der mechanischen Struktur, der Bildgebungstechnologie und der Bildverarbeitung. Im Automatikmodus wird die Szene und Aufnahmesituation analysiert, sodass die intelligente Blende die Blendengröße entsprechend anpassen kann. Im Profimodus können zusätzlich die Tiefenschärfe und der Grad der Unschärfe manuell eingestellt werden. Durch hochentwickelte Hardware und Algorithmen werden die Aufnahmen statischer Bilder verbessert. Die Ultra Aperture Kamera ist mit einer großen Blendenöffnung von f/1,4 ausgestattet und erzeugt in Kombination mit der XD Fusion Pro Bild-Engine eine besonders hohe Bildqualität.

So viel Technik

Zusätzlich arbeitet die Kamera mit einer hohen Lichtempfindlichkeit, um die Bildhelligkeit, Licht- und Schattendetails sowie Kalt- und Warmvergleiche perfekt einzustellen. Der Nachtmodus fängt Fotos mit stark ausgeprägten hellen und dunklen Bereichen ein, selbst in schwach beleuchteten Umgebungen. Der Porträtmodus wendet eine natürliche Hintergrundunschärfe an, damit sich das Motiv von seiner Umgebung abhebt. Die Periskop-Telekamera unterstützt einen Zoombereich von bis zu 200X und holt Szenen aus der Ferne in die Nähe. DXOMARK lobte sowohl die technischen als auch die fotografischen Fähigkeiten des neuesten Huawei-Flaggschiffs Huawei Mate 50 Pro und verlieh dem Gerät eine Rekord-Punktzahl von 149 Punkten im Kamera-Ranking.

Neben dem für die Huawei Mate-Serie charakteristischen Design besitzt das Smartphone zum ersten Mal das elegante Clous de Paris-Prägedesign, das dem Cover eine besondere Optik verleiht. Das Smartphone ist in zwei Farben erhältlich – Silber und Schwarz – die dem Smartphone ein unverwechselbares, elegantes Finish verleihen. Das Huawei Mate 50 Pro ist außerdem nach IP68 bis zu 6 Meter wasserdicht und kann somit problemlos in nassen und staubigen Umgebungen eingesetzt werden. Zudem ist das Huawei Mate 50 Pro mit modernster Technologie ausgestattet, die die Leistung erheblich verbessert. Es vereinfacht als erstes Gerät mit EMUI 13 Interaktionen mit One-Touch-Navigation. Das neue Kamerawunder erscheint Ende November in Österreich, und einen Testbericht zum Gerät wird es zeitnah auf Beyond Pixels geben!