Die 120 Hz-Modi von Gran Turismo 7 für PlayStation 5

Gran Turismo 7 ist eines der realistischsten Rennspiele aller Zeiten, mit Hunderten von Autos, Dutzenden von Strecken und RT-Reflexionen auf PS5.

Ein 120 Hz-Modus und explizite VRR-Unterstützung fehlten jedoch – bis zur jüngsten Veröffentlichung von Patch 1.31. Welche Kompromisse sind erforderlich, um 120Hz- und VRR-Unterstützung hinzuzufügen, und ist ein volles 120fps-Erlebnis überhaupt möglich? Nun, es scheint so zu sein, halt mit Kompromissen. Denn wenn ein Studio 120-Hz-Unterstützung angibt, bedeutet dies nicht unbedingt, dass das Spiel mit vollen 120 Bildern pro Sekunde läuft. Es gibt viele Titel, die „mit bis zu” 120 fps laufen, aber was man tatsächlich bekommt, ist eine unlimitierte Bilderanzahl, die teils wild schwanken kann und oft die 120 nicht erreicht. Also haben wir mit dem Update 1.31 vier neue grafische Modi bekommen, und so sieht es laut Oliver Mackenzie aus:

Der Bildrate 120-Hz-Modus ohne VRR schafft es, den Großteil der Zeit während des Rennens die 120 Bilder pro Sekunde zu erreichen, selbst in intensiven Schlachten mit bis zu 20 Vehikeln. Aber in Wiederholungen oder Menüs müssen wir mit einem Rückgang auf 80 fps rechnen – eine frustrierende, aber akzeptable Sache. Die Auflösung wird jedoch deutlich gesenkt, um dies zu erreichen, laut Angaben sind wir da knapp über Full HD (1260p wird angegeben). Ihr seht schon, auch bei Konsolen gibt es Kompromisse einzugehen, und das ist natürlich logisch. Man hat eine gewisse Power bei der Grafik-Einheit, und entweder bevorzugt man eine flüssige Bildrate oder eine möglichst schöne Darstellung mit bis zu 4K-Auflösung. Beides zugleich geht entweder nur bei älteren Titeln, die weniger fordernd sind, oder mit zukünftiger, stärkerer Hardware. So oder so macht Gran Turismo 7 (zu unserem Test) richtig Spaß!