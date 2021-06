Deutscher Scarlet Nexus Simulcast startet am 1.7.2021 bei Wakanim

In einer weit entfernten Zukunft werden bestimmten Menschen übernatürliche Kräfte verliehen und die Welt steht am Anfang einer beispiellosen Katastrophe. „Die Anderen“ nehmen die Erde ein, um sich von den menschlichen Gehirnen zu ernähren. Eine Spezialeinheit wird ins Leben gerufen, um die Eindringlinge zu vernichten … Sie ist die letzte Hoffnung für die Menschheit!

In rund einem Monat startet die Anime Summer Season 2021 und mit ihr die Anime-Umsetzung von Scarlet Nexus, die von vielen sehnlichst erwartet wird. Wakanim sicherte sich die Simulcast-Rechte hierzulande und wir den Anime ab Juli ausstrahlen.

Scarlet Nexus bei Beyond Pixels

Mehr vom künftigen japanischen Hit – egal ob zum Videospiel oder zur Anime-Umsetzung – erfahrt ihr bei uns in den folgenden Wochen und Monaten. Damit ihr euch die Zeit bis zu neuen Ankündigungen und Infos verkürzt,könnt ihr euch in der Zwischenzeit unsere bereits vorhandenen News zum Game von Bandai Namco anschauen. Unter anderem verschaffen wir euch in diesem Beitrag einen kurzen Überblick über die Story.