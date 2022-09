Details zum Logitech G Cloud Gaming Handheld bekannt: Wie teuer wird das?

Das Logitech G Cloud Gaming Handheld wird am 18. Oktober erscheinen und 400 CAD kosten. Der Kostenpunkt beläuft sich auf … nun, lest selbst!

Mehr zum Logitech G Cloud Gaming Handheld

Wie wir bereits berichteten, hat Logitech ein G Cloud Gaming Handheld in petto. Bislang war nicht viel darüber bekannt, aber jetzt wissen wir, dass das Gerät mindestens 300 US-Dollar oder 400 kanadische Dollar kosten wird. Was das für den europäischen Preis heißt, ist noch unklar, aber der schwache Euro verheißt nichts Gutes – vermutlich werden wir bei 379 oder gar 399 Euro starten. Aber egal, wie hoch die Zahl ausfallen wird: Das ist ziemlich teuer für einen anscheinend reinen Cloud-Gaming-Handheld, insbesondere wenn man bedenkt, dass eine Nintendo Switch mit OLED-Screen und ein Steam Deck in der selben Preiskategorie spielen, aber auch offline Spiele wiedergeben können. Ob der Poker für Logitech aufgeht? Denn Rechenleistung braucht das Gerät nicht viel, wenn es rein fürs Streaming gedacht ist. Deswegen ist das Gewicht mit knapp 460 Gramm auch ziemlich Switch-like und niedrig.

Die Spezifikationen und das Design stimmen mit durchgesickerten Details von Ende August überein. Wir können Spiele in 1080p mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf dem sieben Zoll großen, 450-nits-Touchscreen streamen. In Wahrheit ist das G Cloud Gaming Handheld wie ein Smartphone mit Snapdragon 720G-Prozessor und Gaming-Tasten wie D-Pad, Analogsticks und Schultertasten. Es verfügt über 4 GB LPDDR4X RAM und 64 GB Speicher, der durch einen microSD-Steckplatz erweiterbar ist. Logitech behauptet, dass der Akku mit einer einzigen Ladung bis zu 12 Stunden läuft. Der Akku sollte sich in etwa 2,5 Stunden über ein USB-C-Kabel vollständig aufladen. Es gibt Stereolautsprecher und ein Stereomikrofon, das Echounterdrückung und Rauschunterdrückung bietet. Darüber hinaus verfügt das Gerät über Bluetooth 5.1- und USB-C-Kopfhörerunterstützung sowie eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Klingt alles gut, wenn da nur nicht der Preis wäre…!