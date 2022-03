Destiny 2: Die Hexenkönigin: Neuer Raid „Der Schwur des Schülers“ startet am 5.3.2022

Der neue Destiny 2: Die Hexenkönigin Der Schwur des Schülers Raid startet in Kürze – genauer gesagt am 5. März um 19:00 Uhr CET. Hüter begeben sich endlich in das Pyramidenschiff, das in den düsteren Sümpfen von Savathûns Thronwelt liegt, um ein dunkles Geheimnis zu enthüllen.

Raids sind 6-Player-Spitzenaktivitäten in Destiny 2 und Einsatztrupps überall auf der Welt bereiten sich schon auf den ersten Versuch vor, sich den Titel „World First“ samt Gürtel zu holen. Gleichzeitig schalten weltweit Fans ein, um den ersten Einsatztrupp, der den Raid abschließt, live zu begleiten und ihn anzufeuern.

Einsatztrupps, die beim „Der Schwur des Schülers“-Raid-Rennen um den „World First“-Titel mitmachen möchten, sollten beachten, dass der Wettkampfmodus nur die ersten 24 Stunden lang aktiv sein wird.