Desperados 3 – Neuer Trailer entführt euch in Miniatur Wilden Westen

Mimimi Games hat einen neuen, sehr kreativen Trailer zu Desperados 3 veröffentlicht in dem der Western sich in eine Minitaturwelt verwandelt.

Mit an Board sind wie schon bei Shadow Tactics fünf spielbare Helden, deren Fähigkeiten ihr in den Missionen kombinieren müsst. Die fünf Charaktere sind auch im Trailer als unbewegliche Figürchen zu sehen, die in einem gebastelten Wilde Westen Setting stehen. Schon im Trailer macht sich eine wunderbare Western Atmosphäre breit, die wir so auch im fertigen Spiel erwarten dürfen.