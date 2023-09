Der Sony QD-OLED-Fernseher A95L kommt am 22.9.2023 in den Handel

Sony erweitert mit dem A95L die TV-Range um einen neuen QD-OLED-Fernseher der Spitzenklasse, der die Farbhelligkeit im Vergleich zum erfolgreichen Vorgängermodell A95K um bis zu 200% verbessert.

Was hat der A95L zu bieten?

Unübertroffene Bildqualität und Farben

Die A95L Serie ist mit der neuesten XR Clear Image Technologie ausgestattet, die Bildrauschen reduziert, die Bewegungsklarheit erhöht und actiongeladene Szenen noch packender gestaltet. Der Cognitive Processor XR sorgt für eine optimale Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, was zu individuell dimmbaren Zonen, höherer Helligkeit und minimiertem Lichtschleier in hellen Bereichen führt. Durch die intelligente, leistungsstarke Bildverarbeitung bildet er weiterhin nach, wie Menschen die reale Welt wahrnehmen, und ermöglicht Bilder mit starken, dynamischen Kontrasten, detailreichem Schwarz, strahlend hellen Tönen und natürlichen Farben. Der QD-OLED-Bildschirm mit XR Triluminos Max-Technologie verbessert zudem die Farbhelligkeit um ca. 200% im Vergleich zum Vorjahresmodell (A95K). Die selbstleuchtenden Pixel auf dem QD-OLED-Bildschirm sorgen zudem für perfekte Schwarztöne und verleihen Filmen, Serien und Spielen eine außergewöhnliche Detailtreue und lebensechte Tiefe.

Akustische Meisterleistung

Zudem verfügt der A95L über Acoustic Center Sync, das das Audiosystem des Fernsehers mit dem Center-Kanal einer kompatiblen Soundbar von Sony synchronisiert. Dies macht den Fernseher zum Center-Lautsprecher und stimmt das Geschehen auf dem Bildschirm präzise mit dem Sound ab, so dass fesselndes Home Entertainment auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Für einen noch mitreißenderen Sound unterstützt das neue Modell in Kombination mit einer Soundbar von Sony die 360 Spatial Sound Mapping-Technologie, die Phantomlautsprecher erzeugt und das Klangfeld optimiert. Darüber hinaus ist der A95L mit der Acoustic Surface Audio+-Technologie ausgerüstet, bei der Aktuatoren den Bildschirm in Schwingungen versetzen. Der ganze Bildschirm wird so zum Lautsprecher und erzeugt wie auch Acoustic Center Sync einen immersiven Klang, der immer von der richtigen Stelle der jeweiligen Filmszene kommt.

Gaming auf einem neuen Level

Für Spielefans hält die A95L Serie exklusive Funktionen wie Tone Mapping mit HDR-Automatik und den automatischen Genre-Bildmodus bereit, die das Gaming mit der PlayStation 5 auf das nächste Level heben und die Bildqualität beim Spielen und Streaming optimieren. Zu den weiteren Merkmalen zählt ein benutzerfreundliches Gaming-Menü, in dem die Gamer*innen die Einstellungen an ihre Vorlieben anpassen und beispielsweise VRR oder die Reduzierung der Bewegungsunschärfe schnell aktivieren und deaktivieren können. Zudem gibt ihnen das Gaming-Menü die Möglichkeit, mit dem Black Equalizer die Helligkeit in dunklen Bereichen zu erhöhen, um Objekte und Gegner*innen gut zu erkennen. Mit sechs unterschiedlich einstellbaren Fadenkreuzen können sie ihre Gegner*innen zudem leicht ins Visier nehmen. Eine neue Funktion zur Anpassung der Bildgröße wird noch in diesem Jahr mit einem Firmware-Update zur Verfügung stehen. Um in einem kleineren, fokussierten Bereich spielen zu können, lässt sich mit dieser Funktion die Größe des Bilds reduzieren.

Die Fernseher der A95L Serie von Sony unterstützen jetzt neu auch PS Remote Play. Die neue PS Remote Play-App für Android TV ist ab sofort verfügbar. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Exklusive Funktionen heben das Gaming mit der PS5 auf das nächste Level

Darüber hinaus setzt sich Sony weiter für die Verringerung des Kunststoffverbrauchs ein. Um die Umweltbelastung zu reduzieren, arbeitet Sony an verschiedensten Aspekten des Produktlebenszyklus. Dazu zählen eine verringerte Verwendung von neuem Kunststoff, Verbesserungen der Transporteffizienz und die Überprüfung des Energieverbrauchs während der Gerätenutzung. Bei den OLED-Fernsehern wird der von Sony entwickelte Recycling-Kunststoff SORPLAS für die rückwärtige Gehäuseabdeckung verwendet, die flächenmäßig den größten Teil eines Fernsehers ausmacht. Dies reduziert den Gesamtverbrauch an neuem Kunststoff um rund 60 Prozent. Über das Eco Dashboard, mit dem alle Modelle des Jahres 2023 ausgestattet sind, können die Benutzer*innen ihre Präferenzen und Einstellungen zum Energiesparen leicht anpassen.

Neue App zur Kanalsortierung

Mit dem neuen mobile App TV Channel Editor von Sony können die Nutzer*innen die Reihenfolge der Kanäle am Fernseher wesentlich leichter personalisieren. Sobald sie die App auf ein Android-Telefon heruntergeladen haben, können sie die Reihenfolge der Kanäle per einfachem Drag-and-Drop anzeigen lassen und ändern oder nach einem Kanal suchen und die gewünschte Nummer eingeben.

Unverbindliche Preisempfehlung & Verfügbarkeit

Die Preise für die A95L Modelle sind wie folgt:

XR-55A95L (139 cm / 55″) € 3.299,0016

XR-65A95L (164 cm / 65″) € 3.999,0016

XR-77A95L (195 cm / 77″) € 6.499,0016

Der neue QD-OLED-Fernseher A95L von Sony kommt ab dem 22. September in Österreich in den Handel.