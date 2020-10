Der Krieg ist noch nicht vorbei: DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One erhältlich

Die Khan Maykr und das wiedergeborene Icon of Sin wurden vielleicht besiegt, aber der Kampf hat gerade erst begonnen. Auf dem Weg ins Reich der Maykr steht Ihre größte Prüfung nämlich noch bevor: Bekämpfen Sie eine mächtige neue Bedrohung, stellen Sie das Gleichgewicht der himmlischen Mächte wieder her und bringen Sie die Verderbtheit ans Licht, die das Universum ins Chaos gestürzt hat.

Gute Nachrichten für die Fans von id Softwares Doom Eternal – die erste Kampagnenerweiterung DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One ist ab sofort auf Xbox One, PlayStation 4, PC und Stadia erhältlich.

The Ancient Gods – Part One ist für BesitzerInnen der Deluxe Edition oder des Year-One-Pass von DOOM Eternal (hier geht’s zu unserem Test) kostenlos. Zudem könnt ihr die Erweiterung auch als eigenständiges Spiel – Zugang zum BATTLE-MODUS inbegriffen – separat erwerbern. Das Hauptspiel DOOM Eternal ist nicht erforderlich, um The Ancient Gods – Part One kaufen oder spielen zu können.

Den Year-One-Pass gibt es für 29,99 EUR und gewährt Zugang zu The Ancient Gods – Part One und Part Two.