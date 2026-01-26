Der erste Blick auf Nintendos Der Super Mario Galaxy Film

Nintendo hat während einer speziellen Direct-Übertragung einen neuen Trailer zu Der Super Mario Galaxy Film ausgestrahlt.

Zu Nintendos Der Super Mario Galaxy Film

Dieser gab den Fans einen ersten richtigen Blick auf Marios langjährigen Begleiter Yoshi. Zu unserer Berichterstattung der Nintendo Direct geht es hier! Abgesehen von Yoshi und einer Reihe anderer Überraschungen im Trailer gab Shigeru Miyamoto von Nintendo auch eine kurze Geschichtsstunde über Yoshis Ursprünge in den Videospielen. Danach lieferte Chris Meledandri ein Update von der Illumination-Seite – er erwähnte, dass die Animation des Films „vollständig fertiggestellt“ wurde.

Der Film sei nun in die Postproduktion übergegangen, wobei sich die Teams auf das Sounddesign und die Musik konzentrierten. Die Regisseure des Films Aaron Horvath und Michael Jelenic haben auch mit dem Komponisten Brian Tyler, Nintendo und den Designern von Skywalker Sound zusammengearbeitet. Tyler hat Themen aus den Galaxy-Spielen in den Film integriert und nimmt die Partitur mit einem 70-köpfigen Orchester auf. Der Super Mario Galaxy Film kommt im April in die Kinos.