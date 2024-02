Der B-Shooter Earth Defense Force 6 erscheint im Sommer 2024

Die westliche Veröffentlichung von Earth Defense Force 6 wurde vom Frühjahr auf den Sommer 2024 verschoben. Feinschliff ahoi!

Der sechste und somit neueste Eintrag in der Action-Shooter-Serie, der schon 2022 in Japan veröffentlicht wurde, wird für PS4, PS5 und PC via Steam im Westen verfügbar sein. “Der Entwickler Sandlot und der Verlag D3 Publisher haben beschlossen, das Einführungsfenster zu verlängern, um den letzten Schliff zu geben und die Vorbereitungen für den westlichen Start abzuschließen”, sagten die Unternehmen am Montag. Zur Steam-Website geht es gleich hier entlang!