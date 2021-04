Dell Spring Preview 2021: Neue Inspiron-Geräte im Anmarsch

Dell stellt nun mehr Inspiron-Geräte vor. Was uns beim Spring Preview 2021 darüber erzählt wurde, lest ihr gleich hier!

Über das Spring Preview 2021

Raymond Watkins führte uns durch das neue Portfolio und stellte gleich einmal Rahul Tikoo vor (SVP Client Product Group). Dell ist erfolgreicher denn je, und das erfreut natürlich das Herz (1,65 PCs wurden jede Sekunde verkauft). Nebenbei hat sich das Unternehmen hohe Ziele bezüglich Nachhaltigkeit gesteckt, die es nun demnächst einzuhalten gilt. Die Industrie hat beispielsweise schon sieben Jahre in Folge einen solchen Award an Dell vergeben – das ist löblich!

PCs werden immer wichtiger, und wegen Covid-19 hat sich unser Leben grundlegend verändert. Arbeit, Schule, Shopping – alles hat sich noch stärker und schneller auf das Internet und auf Computer verlagert. Daher soll es auch Innovationen geben, die der PC-Welt als Ganzes helfen und sie vorantreiben sollen. Aus diesem Grund muss es natürlich ein paar News geben, und zwar bezüglich…

…der Inspiron-Serie

Dells Inspiron-Serie soll immer ein gutes Erlebnis ermöglichen und dabei möglichst gut aussehen, während man einen leistbaren Preispunkt trifft. PCs werden nun immer mehr verwendet, egal ob man in die Schulen, in die Freizeit oder in die Arbeit blickt. Daher wird sich Dell auch verstärkt auf die Inspiron-Serie konzentrieren, und mehr Intelligenz in die Produkte bringen. Das betrifft einerseits die Kamera, die auch bessere Bilder bei schwacher Beleuchtung schafft, oder stärkere Mikrofone für Zoom-Calls und mehr. Auch hier wird sich klarerweise auf die Nachhaltigkeit fokussiert.

Das Design wie auch die Verpackung wird schwer von der Natur inspiriert. Die Laptops sollen sehr zugänglich sein, und das betrifft auch die Website von Dell wie auch die Produktnamen. Auch der Preis soll unter 1200 Dollar bleiben und somit zugänglich sein – das hat Kevin Terwilliger von Inspiron immer wieder betont. Der Inspiron 14 2-in-1 kann als Laptop wie auch als Tablet verwendet werden, und der Inspiron 16 Plus soll Kreativen die Power geben, die sie in ihrem Alltag brauchen. Doch auch Inspiron 13, 14 und 15 werden erneuert und werden im Jahre 2021 noch besser und ausdauernder. Was haltet ihr von den neuen Geräten?