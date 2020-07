Deutscher Deca Dence Simuldub Start am 29.7.2020 auf Wakanim

Gute Nachrichten für Anime-Fans – Waknim verkündete nun voller Stolz den Deca Dence Simuldub Start. Am 29. Juli startet die Ausstrahlung auf Wakanim mit der Veröffentlichtung der ersten beiden Episoden in deutscher Synchro. Anschließend wird wöchentlich eine neue Folge hinzugefügt. Somit erscheint die neuste Episode immer 14 Tage nach ihrer Simulcast-Veröffentlichung.

Worum geht’s?

Viele Jahre sind vergangen, seitdem die Menschheit durch eine unbekannte Lebensform namens „Gadoll“ an den Rand der Auslöschung getrieben wurde. Die überlebenden Menschen haben sich auf einer mobilen Festung in 3.000 Metern Höhe, genannt „Deca-Dence“, zusammengerottet, um sich vor der Bedrohung der Gadolls zu verteidigen. Die Bewohner von Deca-Dence lassen sich in zwei Kategorien einteilen: „Gears“, Krieger, die die Gadoll täglich bekämpfen, und „Tankers“, die keine Kampffertigkeiten besitzen. Eines Tages begegnet das Tanker-Mädchen Natsume, das den Traum hat, ein Gear zu werden, auf Kaburagi, ein gepanzerter Mechaniker von Deca-Dence. Das schicksalhafte Treffen zwischen diesen zwei Gegenpolen, einem Mädchen, mit der positiven Einstellung niemals aufzugeben, und dem Realisten, der es bereits getan hat, wird die Zukunft dieser Welt in ihren Grundfesten erschüttern.