Deathloop: Gold-Status erreicht und Vorbestellerbonus

Über das Spiel

Deathloop ist ein innovatives First-Person-Actionspiel von Arkane Lyon (dem preisgekrönten Studio hinter dem gefeierten Dishonored-Franchise). Die neue IP des Studios präsentiert Gameplay und Freiheit in typischer Arkane-Manier, die Spieler:innen kreativ herausfordern. Schlüpfen Sie in die Rolle von Colt, der sich auf der geheimnisvollen Insel Blackreef in einer Zeitschleife, einem Timeloop, gefangen sieht und dazu verdammt ist, den gleichen Tag bis in alle Ewigkeit wieder und wieder zu durchleben. Um den Timeloop zu brechen, muss er die nötigen Informationen ergattern, um acht Ziele auszuschalten, bevor die Uhr sich wieder zurücksetzt. Doch in den Schatten lauert Julianna auf den Protagonisten – eine rivalisierende Assassinin, die eigene mächtige Fähigkeiten und Waffen besitzt, um Colt immer und immer wieder zu töten und damit den Timeloop zu schützen. Wer sich dieser Aufgabe annehmen will, kann auch als Julianna in die Deathloop-Welt eines anderen eindringen und ihm das Leben in einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel schwer machen. Dabei nutzt das Spiel die gewaltige Power der PlayStation 5, um Arkanes einzigartige künstlerische Vision lebendiger als je zuvor zu präsentieren. Modernste Features wie haptisches Feedback und adaptive Trigger bewirken, dass sich jede Begegnung realer, einzigartiger und fesselnder denn je anfühlt.