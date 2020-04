Dead to Me Staffel 2 angekündigt (+ Trailer)

Gute Nachrichten für die Fans von Liz Feldmans Dead to Me – Netflix beschert uns mit Dead to Me Staffel 2 ab 8. Mai dieses Jahres ein Comeback des Überraschungshits.

Worum geht’s in Dead to Me?

Die sarkastische Witwe Jen (Christina Applegate) will die Todesumstände ihres Mannes aufklären, der kürzlich Opfer eines Autounfalls mit Fahrerflucht wurde. Judy (Linda Cardellini) ist ein optimistischer Freigeist, der kürzlich selbst einen tragischen Verlust erlitten hat. Als sich die beiden Frauen in einer Selbsthilfegruppe kennenlernen, freunden sie sich trotz ihrer gegensätzlichen Persönlichkeiten miteinander an. Während sie über ein paar Flaschen Wein, Entenmann’s Cookies und die Comedyserie „The Facts of Life“ ihre Freundschaft stärken, versucht Judy mit allen Mitteln zu verhindern, dass Jen von ihrem schrecklichen Geheimnis erfährt, das ihr bisheriges Leben zerstören könnte. „Dead to Me“ ist eine von Liz Feldman (unter anderem bekannt für 2 Broke Girls, One Big Happy) erschaffene schwarze Comedyserie, die mit schwarzem Humor in die schmerzlichen Tiefen von Trauer, Verlust und Vergebung eintaucht und süchtig machen wird.

Hier der versprochene Trailer: