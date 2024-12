DC Universe 2025: Wohin geht die Reise im nächsten Jahr?

Das DC Universe hat in den letzten Jahren einige Höhen und Tiefen erlebt – wovon in jüngster Vergangenheit eher die negativen Schlagzeilen überwiegen. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich mich spontan nur den ersten Teil von Joker erinnern, der mir persönlich positiv in Erinnerung geblieben ist. Jahre vorher überzeugte die The Dark Knight Trilogie, aber mit dem x-ten Reboot von Batman geht hier auch langsam die Luft aus, auch wenn The Batman ein gewisses Etwas hat. Doch was kommt nach all den Umbrüchen und Neuanfängen und kann James Gunn hier sein Talent einsetzen, um DC zu neuen Höhenflügen zu verhelfen? Mit Blick auf 2025 wird klar, dass sich DC in eine neue Ära bewegt. Wohin die Reise geht, versuche ich hier einzuordnen.

Ein neuer Kurs unter James Gunn und Peter Safran

2023 markierte einen Wendepunkt für das DC Universum. In diesem Jahr übernahmen James Gunn (bekannt von Guardians of the Galaxy) das Ruder. Ein klarer Plan wurde entwickelt, der sowohl auf die Bedürfnisse der Fans als auch auf die Potenziale der Comics eingeht. Und was für eine Überraschung, auch hier kommt ein zusammenhängendes Universum als zentrales Element vor. Wenn jetzt noch alternative Zeitlinien und Universen ins Spiel kommen, dann hat man wohl ordentlich bei Marvel abgeschaut. Neben dem Universum setzt man auf qualitativ hochwertiges Storytelling, aber auch auf Platz für verschiedene Stile und Perspektiven. Klingt nach Marketing-Phrasen vom Feinsten. Steckt auch was dahinter?

Die erste Phase dieses neuen Kurses wird 2025 starten, wobei sowohl Filme als auch Serien eine zentrale Rolle spielen werden. Erwartet werden tiefere, gut durchdachte Charakterentwicklungen und ein umfassendes Universum, das über die Kino-Leinwand hinausgeht – auch im Bereich von Streaming und TV-Serien (z.b. Peacemaker Staffel 2).

Neue Held:innen und bekannte Gesichter

In den kommenden Jahren dürfen sich Fans auf spannende Projekte freuen, die bereits für Aufsehen sorgen. Einer der ersten Filme der neuen Ära ist der neue Superman Film (Kinostart Sommer 2025), der Clark Kents Ursprungsgeschichte aufgreift, aber auch seinen Platz in der modernen Welt thematisiert. Dabei steht nicht nur die Herkunft des ikonischen Helden im Mittelpunkt, sondern auch die Frage, was es bedeutet, ein Held im 21. Jahrhundert zu sein.

Hier der neueste Trailer, der im Netz überzeugte: