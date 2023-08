DC Movie The Flash ab 14.9.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich

Mit The Flash startet der erste eigenständige Film des beliebten DC-Superhelden endlich im Heimkino. In einer grandiosen Doppel-Rolle sorgt Ezra Miller als Barry Allen aka The Flash für jede Menge Action, Spaß und rasante Spannung.

Zum Inhalt:

Flash nutzt seine Superkräfte, um in die Vergangenheit zu reisen. Dabei verändert er versehentlich die Zukunft. Wird das ultimative Opfer ausreichen, um das Universum wieder in Ordnung zu bringen?