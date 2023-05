Das war das A1 Austrian eSports Festival 2023

Am Samstag, dem 27. Mai, fand die zweite Ausgabe des A1 Austrian eSports Festivals im Austria Center Vienna statt. Rund 6.000 E-Sports Fans und Gaming Begeisterte trafen sich, um einen Tag lang die besten E-Sportler:innen zu feiern. Nicht nur die Besucherzahlen konnten seit dem letzten Jahr verdoppelt werden, auch die über 70 Aussteller, darunter A1, McDelivery, Kelly’s, Kia, AVM, Geizhals & Red Bull, boten ein buntes Rahmenprogramm. So gab es unter anderem mit diversen Mitmach-Stationen, Community-Turnieren und Job-Angeboten Spaß für die ganze Familie.

Österreichs Teams räumen bei A1 eSports League Austria groß ab

Spannung beim Bühnenprogramm boten die Finalspiele der A1 eSports League Austria, wo die österreichischen Teams ihr Können zeigten. „Austrian Force willhaben“ holte mit ihrem Sieg bei Brawl Stars den Titel nach 3 Jahren erstmalig nach Österreich. Auch bei League of Legends dominierte „Austrian Force willhaben“ das Finale. Nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder knapp nicht zum Sieg gereicht hatte, krönten sie sich dieses Jahr zum ersten Mal zum Champion. Bei Teamfight Tactics konnte „5454TFT“ souverän gewinnen. Während sich A1 eSports Rekordsieger Tarik zum vierten Mal in Folge zum Champion krönte, machten es „Sissi State Punks“ und „Veni eSports“ beim A1 eSports VALORANT Cup noch einmal spannend. Nach einem fulminanten Comeback von „Sissi State Punks“, konnte sich „Veni eSports“ doch noch in ihrer ersten Season durchsetzen und das Preisgeld von € 2.000 holen.

Weitere Highlights des Bühnenprogramms waren der bunte Cosplay-Walk, der die Kreativität und Vielfalt der Cosplay-Szene feierte, sowie die Show von DJ Tyo, der der Menge vor dem großen VALORANT Finale noch einmal einheizte. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.