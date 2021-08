Das sind die Xbox Game Pass August 2021 Highlights

Auch im August gibt es jede Menge neue Games, Updates, Quests und Perks im Xbox Game Pass – auf welche Xbox Game Pass August 2021 Highlights ihr euch ab morgen freuen könnt, erfahrt ihr hier.

Xbox Game Pass August 2021 Highlights Überblick

Schon bald im Xbox Game Pass

5. August – Curse of the Dead Gods (Cloud, Konsole, und PC)

5. August – Dodgeball Academia (Cloud, Konsole, und PC) ID@Xbox

5. August – Katamari Damacy REROLL (Cloud, Konsole, and PC)

5. August – Lumines Remastered (Cloud, Konsole, and PC) ID@Xbox

5. August – Skate (Konsole) EA Play

5. August – Skate 3 (Cloud) EA Play

5. August – Starmancer (Game Preview) (PC) ID@Xbox

12. August – Art of Rally (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

13. August – Hades (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

17. August – Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC)

Racing-Zuwachs

EA und Codemasters freuen sich, das bereits umfangreiche Angebot an EA Play-Titeln am 10. August mit Rennspielen aus drei renommierten Serien zu erweitern.

10. August – Dirt 4 (Konsole)

10. August – Dirt Rally (Konsole)

10. August – Dirt Rally 2.0 (Konsole)

10. August – F1 2020 (Konsole)

10. August – Grid (Konsole)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Age of Empires III: Definitive Edition The African Royals DLC

Jetzt verfügbar – Gears 5: Operation 8 Bundle

Jetzt verfügbar – Dead by Daylight Archives Tome VIII: Deliverance

Bis 24. August verfügbar – Rainbow Six Siege: Containment Event

Jetzt verfügbar – Sniper Elite 4: Series X|S Update

Jetzt verfügbar – Zombie Army 4: Left 4 Dead 2 Character Pack

Bis 15. September verfügbar – Forza Motorsport 7

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Besucht regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahrt mehr zu den neuesten Perks (inklusive der letzten Chance, das NBA 2K21 MyTEAM-Bundle bis zum 4. August zu sichern). Im August erhaltet ihr unter anderem diese Boni:

Jetzt verfügbar – Apex Legends: Lost in Random Weapon Charm

EA Play – Zeig Deiner Konkurrenz mit dem neuen Lost in Random Weapon Charm, was Du drauf hast. Rüste Deine Lieblingswaffe aus und kämpfe stilvoll um Ruhm und Reichtum.

Jetzt verfügbar – PSO2: New Genesis: August Member Monthly Bonus

Verschaffe Dir einen Vorsprung in PSO2: NGS mit diesem monatlichen Bonus-Pack. Hole Dir fünf N-Half Scape Dolls, um Dich in intensiven Kämpfen wiederzubeleben, sowie 50 Photon Chunks, um Deine Waffen und Einheiten zu stärken.

10. August – Rogue Company: Season Three Perk Pack

Rette stilvoll die Welt mit dem Season Three Perk Pack und schalte Lancer frei, das Emerald Absque Outfit sowie 20k XP!

Xbox Game Pass Quests

Ein neuer Monat bringt wie immer neue Xbox Game Pass Ultimate Quests mit sich! Nimm an Spielen zum Thema Animal Antics teil, sichere Dir doppelten Punkteregen für ausgewählte Quests und löse noch mehr Rewards ein.

Ein Blick auf die neuen Quests des Monats August:

The Evil Within (150 Punkte): Töte 7 Gegner

Star Wars Battlefront II (Ultimate – 50 Punkte): Erreiche einen Score von 2.500

Fallout 4 (25 Punkte): Starte das Spiel

WICHTIG: Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

8. August – Grand Theft Auto V (Cloud und Konsole)

15. August – Ape Out (PC)

15. August – Crossing Souls (PC)

15. August – Darksiders Genesis (Cloud, Konsole und PC)

15. August – Don’t Starve (Cloud, Konsole und PC)

15. August – Final Fantasy VII (Konsole und PC)

15. August – Train Sim World 2020 (Cloud, Konsole und PC)