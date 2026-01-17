Das sind die Steam Sales für PC im gesamten Jahr 2026
Valve, das Unternehmen hinter der PC-Plattform Steam, hat nun alle Sales für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Das haben wir auch schon 2025 bekommen!
Über die Steam Sales 2026
Das bedeutet natürlich große Sales im Sommer, Herbst und Winter, aber es sind die Festivals zum Thema Genre, die spannend werden. So läuft der Steam-Sommerverkauf zwei Wochen lang von Ende Juni bis Anfang Juli (wie immer), der Steam-Herbstverkauf läuft bis zur ersten Oktoberwoche (wie immer) und der Steam-Winterverkauf beginnt Ende Dezember und dauert bis Anfang Januar. Faszinierend ist die diesjährige Auswahl an Genre-Veranstaltungen mit Namen wie „Bullet Fest“ und „Cyberpunk Fest“. Ich vermute jedoch, dass durch die verschiedenen Festivitäten alle Geschmäcker bedient werden, aber seht selbst. Hier ist die vollständige Liste der neu angekündigten Termine:
- Bullet Fest: 8. Juni – 15. Juni
- Steam Next Fest: 15. Juni – 22. Juni
- Steam Summer Sale 2026: 25. Juni – 9. Juli
- Soziales Deduktionsfest: 13. Juli – 16. Juli
- Zugfest: 20. Juli – 27. Juli
- Cyberpunk Fest: 3. August – 10. August
- Pins & Pegs Fest: 17. August – 20. August
- PvE Survival Crafting Fest: 31. August – 7. September
- Programmier-Fest: 10. September – 14. September
- Party-basiertes RPG-Fest: 14. September – 21. September
- Steam Herbst-Sale 2026: 1. Oktober – 8. Oktober
- Kochfest: 12. Oktober – 19. Oktober
- Steam Next Fest: 19. Oktober – 26. Oktober
- Steam Scream V Fest: 26. Oktober – 2. November
- Auto-Battler RPG Fest: 16. November – 23. November
- Steam Winter Sale 2026: 17. Dezember 2026 – 4. Januar 2027