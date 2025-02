Valve Steam Sales: Das sind die offiziellen Zeitpläne fürs ganze Jahr 2025

Valve hat offiziell den vollständigen Zeitplan für Steam Sales and Festivals für den Rest des Jahres 2025 bestätigt – eine vollständige Liste für das ganze Jahr!

Zu den Valve Steam Sales

Tatsächlich wurde eine vollständige Liste von Steam-Events veröffentlicht, die garantiert, dass die Wellen von Rabatten und Paketen niemals nachlassen werden. Die Verkaufsveranstaltungen für das erste Halbjahr 2025 wurden im Juli 2024 bekannt gegeben. Der Zeitplan für 2025 enthält die wichtigsten saisonalen Verkäufe, genrespezifischen Feste und nächsten Feste, die kommende Titel hervorheben. Valve hat darauf hingewiesen, dass der diesjährige Herbstverkauf „in einem anderen Zeitrahmen als bei früheren Herbstverkäufen“ sein wird.

Alle Steam-Verkäufe und Festivals im Jahr 2025

Couch Co-Op Fest: February 10 – 17

Steam Next Fest – February 2025 Edition: February 24 – March 3

Visual Novel Fest: March 3 – 10

Steam Spring Sale 2025: March 13 – 20

City Builder & Colony Sim Fest: March 24 – 31

Sokoban Fest: April 21 – 28

Wargames Fest: April 28 – May 5

Creature Collector Fest: May 12 – 19

Zombies vs. Vampires Fest: May 26 – June 2

Steam Next Fest – June 2025 Edition: June 9 – 16

Fishing Fest: June 16 – 23

Steam Summer Sale: June 26 – July 10

Automation Fest: July 14 – 21

Racing Fest: July 28 – August 4

4X Fest: August 11 – 18

Third Person Shooter (TPS) Fest: August 25 – September 1

Political Sim Fest: September 8 – 15

Steam Autumn Sale: September 29 – October 6

Steam Next Fest – October 2025 Edition: October 13 – 20

Steam Scream 4: October 27 – November 3

Animal Fest: November 10 – 17

Sports Fest: December 8 – December 15

Steam Winter Sale: December 18 – January 5

Valve gab durch ihre Ankündigung für das zweite Halbjahr 2025 einige Einblicke in ihre Planung. Die Feste konzentrieren sich auf „eine rotierende Kategorie von Spielen“, wobei die Termine weit im Voraus festgelegt sind, damit die Entwickler Zeit haben, ihre Teilnahme zu planen. Im Jahr 2021 schrieb Valve, dass die täglichen Ergänzungen auf der Wunschliste während des Next Fest 2020 um 421 % gestiegen sind, was zu einem Anstieg der Verkäufe von „Wunschlisten“ um 292 % führte. Während die Zahl der Spieleverkäufe im Allgemeinen im ersten Jahr von COVID unglaublich überhöht war, zeigt dies immer noch, wie wichtig Steam-Verkäufe und Feste für den Verkauf von Spielen sind.