Das sind die PlayStation Now-Spiele im August

Ihr würdet gerne wissen, welche PlayStation Now Spiele im August auf euch warten? Wir haben die Antwort. Die neuen Titel sind NieR: Automata, Ghostrunner und Undertale, die ab heute in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei einige ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Sortiment verbleiben. Im Juli bereicherten die Videospiel-Perlen Red Dead Redemption 2 (zu unserem Test), Nioh 2 (zu unserem Test), Moving Out, God of War (zu unserem Test), Judgment, Olympische Spiele Tokyo 2020 und Nascar Heat 5 die Bibliothek von PlayStation Now. Der Spielekatalog bietet für Nutzer eine schnelle und unkomplizierte Übersicht aller aktuellen PS Now-Titel. Wer PlayStation Now ausprobieren möchte, der kann den Dienst für eine Woche kostenfrei testen. Diese Testphase lässt sich über den PlayStation Store der Konsole starten.