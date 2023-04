Das sind die Nordic Game Awards 2023 Nominierten

Die Nordic Game hat die Nordic Game Awards 2023 Nominierten veröffentlicht. Die besten und interessantesten Spiele, die die Region zu bieten hat, werden Ende Mai 2023 dann gekürt. Das Spiel mit den meisten Nominierungen für dieses Jahr ist der Metal-Rhythmus-Shooter Metal: Hellsinger, mit fünf Nominierungen. Aber auch viele weitere einzigartige Titel und Studios konkurrieren in den acht Kategorien um die Auszeichnungen.

Alle Nordic Game Awards 2023 Nominierten im Überblick:

Nordic Game of the Year

Warhammer 40,000: Darktide von Fatshark (SWE)

Time on Frog Island von Half Past Yellow (DEN)

Expeditions: Rome von Logic Artists (DEN)

Metal: Hellsinger von The Outsiders (SWE)

Skábma – Snowfall von Red Stage Entertainment (FIN)

NGotY: Small Screen

Badland Party von Hype Hype (FIN)

RBMH, Offroad Unchained von Kuuasema (FIN)

Source of Madness von Carry Castle (SWE)

Pack your bags von Jefvel (SWE)

Grand Mountain Adventure: Wonderlands von Toppluva (SWE)

Best Art

The Forest Quartet von Mads & Friends (DEN)

Time on Frog Island von Half Past Yellow (DEN)

Metal: Hellsinger von The Outsiders (SWE)

Skábma – Snowfall von Red Stage Entertainment (FIN)

Mari og Bayu – Veien Hjem von Skinny Bandit (NOR)

Best Game Design

Expeditions: Rome von Logic Artists (DEN)

Mari og Bayu – Veien Hjem von Skinny Bandit (NOR)

V Rising von Stunlock Studios (SWE)

Metal: Hellsinger von The Outsiders (SWE)

Best Technology

Voice Attorney von Bolverk Games (DEN)

Viewalk von Viewalk (NOR)

Virtuoso von Really Interactive (SWE)

Teardown von Tuxedo Labs (SWE)

Best Audio

The Forest Quartet von Mads & Friends (DEN)

Expeditions: Rome von Logic Artists (DEN)

Virtuoso von Really Interactive (SWE)

Metal: Hellsinger von The Outsiders (SWE)

Warhammer 40,000: Darktide von Fatshark (SWE)

Best Fun for Everyone

Time on Frog Island von Half Past Yellow (DEN)

Cosmo Clash von PUNY Games (NOR)

Raft – The Final Chapter von Redbeet Interactive (SWE)

Angry Birds Journey von Rovio Entertainment (FIN)

Emojly von Kiemura (FIN)

Best Debut

Metal: Hellsinger von The Outsiders (SWE)

Raft – The Final Chapter von Redbeet Interactive (SWE)

Teardown von Tuxedo Labs (SWE)

Time on Frog Island von Half Past Yellow (DEN)

Mari og Bayu – Veien Hjem von Skinny Bandit (NOR)

Die Verleihung der Awards findet am 25. Mai in Slagthuset in Malmö statt wund wird auch als Livestream verfügbar sein.