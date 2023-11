Hayu hat mit spannenden Reality-TV-Dramen das richtige Programm für kühle Herbstabende – wir haben für euch die neuen Hayu November 2023 Serien-Hightlights im Überblick.

Das sind die neuen Hayu November 2023 Serien-Highlights

Ab 6. November: die Real Housewives of Potomac kehren für eine brandneue Staffel zurück

Mit der achten Staffel von „The Real Housewives of Potomac“ kommt eine neue Dynamik und eine andere Stimmung ins Spiel. In dieser Staffel kehren Gizelle Bryant, Karen Huger, Ashley Darby, Robyn Dixon, Candiace Dillard Bassett, Wendy Osefo und Mia Thornton zurück.Es gibt eine neue Hausfrau in Potomac und sie will den Titel der Grande Dame herausfordern. Nneka Ihim ist Amerikanerin der ersten Generation mit nigerianischen Wurzeln und aus einer wohlhabenden Familie. Sie ist erfolgreiche Anwältin, die Tochter eines Arztes, frisch verheiratet mit einem Mediziner – und sie besitzt mehrere Häuser, darunter ein neues, mehrere Millionen Dollar teures Haus im Herzen von Potomac. Charisse Jackson Jordan kehrt zusammen mit Keiarna Stewart als Freundin der Darsteller:innen zurück.

Ab 6. November: echte “Realness” mit den Damen von Married to Medicine

Die Damen von „Married to Medicine“ sind zurück und servieren in Staffel 10 echte „Realness“. Sie wollen einen Neuanfang wagen, neue Freundschaften knüpfen und alte Rivalitäten ruhen lassen. In dieser Staffel sind Dr. Jacqueline Walters, Dr. Simone Whitmore, Dr. Heavenly Kimes, Toya Bush Harris und Quad Webb zu sehen. Phaedra Parks hat sich der Besetzung angeschlossen und ist bereit, sich mit einem ganzheitlichen Wellness-Zentrum einen Namen in der Medizin zu machen. Die Verlobung von Lateasha Lunceford und Dr. Gregory Lunceford lässt Hochzeitsglocken klingen und die ersten Gedanken über Nachkommen werden geäußert, doch wird der Altersunterschied von 20 Jahren ihren Träumen im Wege stehen? Dr. Alicia Egolum, Zahnärztin und Freundin von Dr. Heavenly, ist bereit, einen Karrierewechsel in Richtung Vollzeitmutter zu machen.

Ab 7. November: spezielle Folgen der BravoCon Live mit Andy Cohen

Hayu präsentiert die BravoCon mit fünf speziellen Folgen von BravoCon Live mit Andy Cohen!, die ab Dienstag, 7. November täglich ausgestrahlt werden. Zu den Sondersendungen gehören The Bravo’s – eine Nacht voller Glanz und Glamour, in der Bravos Stars mit unvergesslichen Auszeichnungen geehrt werden – sowie Dynamic Duos, Bravo´s Showgirls, The Reading Room und Charming House Rules.

Seit 26. Oktober bereits zu sehen: die neue Staffel von The Real Housewives of Beverly Hills

Die Hausfrauen Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Crystal Kung Minkoff, Kyle Richards und Sutton Stracke kehren für eine Staffel voller aufregender Höhepunkte und unerwarteten Tiefs zurück. Neu in der Staffel ist die Hausfrau Annemarie Wiley, eine Freundin von Kyle und eine starke Persönlichkeit, die sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt.

Nach dem turbulenten Ende der letzten Staffel versuchen die Frauen, sich in ihrer strapazierten Freundesgruppe zurechtzufinden. Als Dorit einen spirituellen Guru hinzuzieht, um ihnen zu helfen, ihren Weg zurückzufinden, stellen sich die Frauen ihren Problemen und beginnen, verletzte Gefühle aufzuarbeiten. Angesichts der wachsenden Herausforderungen des Familienlebens und wachsender Geschäfte stellen sie jedoch fest, dass im malerischen 90210 vielleicht nicht alles so ist, wie es scheint.

Deutsche Reality-Fans können Hayu 7 Tage lang kostenlos testen und anschließend sofort für € 4,99 pro Monat abonnieren. Zahlreiche Sendungen und Folgen können heruntergeladen und unterwegs angesehen werden. Das Reality-TV-Programm inkludiert alle bisher erhältlichen sowie die neuesten Folgen von The Real Housewives, Below Deck oder Million Dollar Listing. Das Beste: Hayu veröffentlicht die meisten Shows zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA – Spoiler gehören somit der Vergangenheit an.