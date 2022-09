Falls ihr wissen wollt, welche Games with Gold September 2022 Gratis-Spiele auf euch warten, haben wir die Antwort – Mit Calico, ScourgeBringe, Saints Row 2 und Monaco: What’s yours is Mine ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei.

Das sind die Games with Gold September 2022 Spiele

Seit Jahrtausenden herrschen die Götter mit eiserner Faust über die Menschheit. Von Grausamkeit getrieben zwingen sie alle Menschen in ihre Knechtschaft und verlangen nicht weniger als blinde Verehrung. Du steuerst acht keltische Held:innen, die sich gegen diese Tyrannei auflehnen und ihren eigenen Stamm aufbauen. Jede Deiner Entscheidungen erzählt ein weiteres Stück Deiner persönlichen Geschichte. Falls Du siegst, wirst Du erleben, wie Legenden entstehen. Falls Du versagst, wirst Du erleben, wie Leben zu Staub zerfallen.

Gods Will Fall ist vom 1. bis zum 30. September auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Lass Dich von der Macht des Metals inspirieren und tritt den Zombies gehörig in den Hintern! In Deinem aufgemotzten Cadillac – dem Gundillac – begibst Du Dich auf einen postapokalyptischen Highway to Hell voller marodierender Untoter und kampflustiger Milizen. Double Kick Heroes kombiniert in 30 abgefahrenen Levels rasantes Shoot’em Up mit Rythmen, die echtes Ohrwurmpotenzial bieten.

Double Kick Heroes ist vom 16. September bis zum 15. Oktober auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Baue den fantastischsten Vergnügungspark aller Zeiten und bereite Deinen Gästen Nervenkitzel ohne Ende! Von der Achterbahn bis zum Gokart triffst Du sämtliche Entscheidungen und sorgst für maximale Unterhaltung bei den Besucher*innen Deines Parks. Doch Deine Gäste sind anspruchsvoll und verlangen immer wieder nach neuen und noch gewagteren Attraktionen. Wenn Du die anspruchsvollen Wünsche erfüllst und regelmäßig für Abwechslung sorgst, wirst Du Rekordgewinne einfahren und einen Freizeitpark mit Kultstatus erbauen.

Thrillville ist vom 1. bis zum 15. September auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Portal 2 ist die gelungene Fortsetzung zum witzigen Kult-Puzzler, der die Grenzen der Physik überwindet. Nur mit einer Portalgun bewaffnet stellst Du Dich schwierigen neuen Herausforderungen. Du brichst die Gesetze räumlicher Physik mit bislang undenkbaren Lösungswegen in unzähligen Puzzles und begibst Dich auf die Spurensuche zu einer weiterführenden Handlung. Portal 2 ist sowohl alleine als auch gemeinsam mit Freund*innen ein riesen Spaß!

Portal 2 ist vom 16. bis zum 30. September auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.