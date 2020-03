Das sind die Games with Gold April 2020 Titel

Falls ihr wissen wollt, welche Gratis-Spiele auf euch im Rahmen der Games with Gold warten, haben wir gute Nachrichten für euch – Mit Project Cars 2, dem Knights of Pen and Paper Bundle, Toybox Turbos und Fable Anniversary ist im April wohl für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Games with Gold April 2020 Titel im Überblick

Projekt Cars 2

Erlebe mit Project Cars 2 eine authentische Rennsimulation. Du steigst in eines von mehr als 180 Fahrzeugen und bist auf abwechslungsreichen Pisten verschiedenen Witterungen wie Eis, Staub und Schlamm ausgesetzt. Die wechselnde Wetterlage auf 140 Strecken, das realistische Fahrverhalten und mehrere Spielmodi sorgen für vielfältige, immer wieder überraschende Rennen.

Project Cars 2 ist vom 1. April bis 30. April auf Xbox One verfügbar.

Knights of Pen and Paper Bundle

Erstelle Deine eigene Heldentruppe im Retro-Rollenspiel Knights of Pen and Paper. In diesem Bundle der preisgekrönten Kultreihe tauchst Du ein in eine Welt voller Ritterlichkeit und Klassenkampf. Hier erlebst Du die traditionelle Pen and Paper-Mechanik modernisiert im Konsolenformat – ohne Stift, ohne Papier, aber mit demselben Spielspaß.

Das Knights of Pen and Paper Bundle ist vom 16. April bis 15. Mai auf Xbox One verfügbar.

Fable Anniversary

Fable Anniversary ist das HD-Remaster des beliebten Xbox-Spiels. Mit verbesserten Texturen, Formen und Beleuchtung wird die Geschichte des Pionierspiels neu erzählt. Aber entscheide weise was du tun willst, denn jede Entscheidung kann den Verlauf der Story verändern. Das mitreißende Fable-Erlebnis bietet jede Menge Spannung für treue Fans und neue Spieler gleichermaßen.

Fable Anniversary ist vom 1. bis 15. April auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Toybox Turbos

Es wird rasant im Kinderzimmer, denn Toybox Turbos verknüpft nostalgischen Spielzeugauto-Spaß mit jeder Menge Rennaction! Sammle und gestalte 35 Fahrzeuge und beweise Dich auf 18 verrückten Strecken. Bringe Deine Gegner mit coolen Power-Ups wie Minen, Maschinengewehren oder einem riesigen Hammer ins Schleudern! Meistere die sechs Einzelspieler-Modi oder stürze Dich in Multiplayer-Rennen für bis zu vier Spieler – lokal, online oder beides gemischt.

Toybox Turbos ist vom 16. April bis 30. April auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Du hier. Für weitere Informationen über die Games with Gold besuche die offizielle Website von Xbox.