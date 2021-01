Das Schwarze Auge Satinavs Ketten und Memoria Konsolen-Release am 27.1.2021

In Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten schlüpft ihr in die Rolle des Vogelfängers Geron, der dem König dabei helfen soll, den Frieden wiederherzustellen – indem ihr die merkwürdigen Krähen einfangt, die das abergläubische und Konflikt-geplagte Reich Andergast heimsuchen. Gerons Aufgabe gestaltet sich nicht nur schwieriger als gedacht, sie ist auch der erste Schritt in das größte Abenteuer seines Lebens, das ihn weit über die Grenzen Aventuriens führt.

In Das Schwarze Auge: Memoria erlebt ihr gleichzeitig zwei Geschichten. Durch Zeitreisen in verschiedene Epochen folgen sie der Geschichte von Sadja, einer Prinzessin aus dem Süden, die eine Kriegsheldin sein will, und Geron, dem Protagonisten von Satinavs Ketten, der seine Freundin von einem Fluch befreien will. Die Suche nach Antworten führt zu einer Reihe an Ereignissen, die Sadjas und Gerons Geschichten miteinander verbinden und drohen, die Gegenwart in eine grausame Reflektion der längst vergessenen Vergangenheit zu wandeln.