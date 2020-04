Das Schwarze Auge: Book of Heroes erscheint am 8.6.2020 für PC (+ Limited Edition)

Gute Nachrichten für alle Fans von Aventurien – Random Portion und Wild River Games veröffentlichten am 8. Juni 2020 Das Schwarze Auge: Book of Heroes für den PC zum Preis von 29,99 EUR auf Steam. In Das Schwarze Auge: Book of Heroes entwickelt ihr klassisch eigene HeldInnen mit individueller Hintergrundstory und erlebt zahlreiche Abenteuer in Gruppen bis zu vier SpielerInnen auf der Suche nach ihrem Glück. Das Gameplay ist konsequent auf dem Regelwerk des größten deutschen Rollenspiels Das Schwarze Auge aufgebaut und wurde in Zusammenarbeit mit dem Ulisses-Verlag entwickelt.

Zur Feier des Launches bietet Wild River Games zeitlich begrenzt eine limitierte Sonderauflage, die Collector’s Edition, exklusiv bei Amazon an. Darin enthalten sind zwei Steam-Keys, ein Case mit Wendecover, ein 16-seitiges Druckexemplar des Book of Heroes-Comic, ein digitales Artbook sowie der Book of Heroes-Soundtrack als Audio-CD. Die Collector’s Edition kann ab 1. Mai zum Preis von 69,99 EUR auf Amazon vorbestellt werden.

Das Schwarze Auge: Book of Heroes Features im Überblick