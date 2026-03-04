Das OPPO Find X9 Ultra kommt noch 2026 zu uns

OPPO kündigt die Markteinführung des OPPO Find X9 Ultra für dieses Jahr an. Was erwartet uns mit diesem Gerät?

Zum Oppo Find X9 Ultra

Europa gehört dabei zu den Märkten, in denen das Flaggschiff der nächsten Generation zuerst verfügbar sein wird. Mit dem Find X9 Ultra wird die Ultra-Produktreihe von OPPO erstmals über China hinaus erhältlich sein, was das langfristige Engagement des Unternehmens auf dem europäischen Markt unterstreicht. Das Gerät verfügt über das fortschrittlichste Bildgebungssystem, das OPPO jemals für ein Smartphone entwickelt hat. Dieses gemeinsam mit Hasselblad entwickelte System baut auf der langjährigen Zusammenarbeit der beiden Marken auf. Zudem wird das Smartphone wird als „Built to Be Your Next Camera” („Geschaffen, um deine nächste Kamera zu sein“) positioniert und wurde entwickelt, um professionelle Bildgebungsleistung in einem Flaggschiff-Smartphone zu bieten. Auf einer Presseveranstaltung von OPPO in Barcelona sagte Elvis Zhou, CEO von OPPO Europe dazu: „Im Jahr 2026 werden viele Produkte das Label ‚Ultra‘ tragen. Wir glauben, dass man sich diesen Titel verdienen muss. Mit dem Find X9 Ultra setzen wir neue Maßstäbe für die mobile Bildgebung.“ Weitere Details wie Spezifikationen und der Verfügbarkeit, werden vor der globalen Markteinführung schrittweise verraten.

Im Mittelpunkt steht ein auf Foto- und Videoqualität ausgelegtes Quad-Kamerasystem, das zwei 200-Megapixel-Sensoren kombiniert: einen 200-Megapixel-Sony-LYT-901 als Hauptkamera sowie ein 200-Megapixel-Periskop-Teleobjektiv, flankiert von einer 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einer weiteren 50-Megapixel-Telekamera mit bis zu zehnfachem optischen Zoom. Damit zielt OPPO vor allem auf überlegene Zoom-Reichweiten, bessere Low-Light-Performance und eine natürlichere Farbwiedergabe ab. Technisch setzt das Gerät auf ein 6,82-Zoll-LTPO-OLED-Display mit 2K-Auflösung und adaptiver 120-Hertz-Bildwiederholrate, verpackt in ein auffälliges Dual-Tone-Design mit Glas- und Faserverbund-Rückseite sowie IP68/IP69-Zertifizierung und besonders widerstandsfähigem Mikro-Kristallglas an der Front. Im Inneren soll Qualcomms aktueller High-End-Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 arbeiten, kombiniert mit bis zu 16 GB RAM und maximal 1 TB internem Speicher. Energie liefert ein Akku jenseits der 7.000-mAh-Marke, der mit Ladeleistungen von bis zu 100 Watt kabelgebunden und 50 Watt kabellos geladen wird. Das klingt wahrlich nach Ultra – was haltet ihr davon?