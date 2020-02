Das neue mysteriöse Pokémon!

Zarude wird im neuen Pokémon Film Coco, welcher am 10.Juli.2020 in den Kinos Japans startet, eine Rolle spielen.

Zur Feier dieser Veröffentlichung gibt es in Pokemon Go, noch bis zum 2.März, Mewtu in Rüstung und die Klone von Bisaflor, Glurak und Turtok in Raids anzutreffen. Zusätzlich sind verschiedene Pokémon mit mit Party-Hüten zu fangen. Pikachu und Evoli erscheinen ganz normal, Gengar und Nidorino begegnet ihr in Raids und Bisasam, Glumanda und Schiggy brütet ihr aus 7km Eiern aus oder trefft in Raids

Der Pokémon Day 2020 bringt uns viel zu feiern. Alles Gute Pokémon!