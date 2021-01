Das nächste Samsung Unpacked Event findet am 14. Jänner statt

Ein Samsung Unpacked-Event steht uns bevor: Am 14. Jänner wird das neue Smartphone-Flaggschiff vorgestellt. Lest hier mehr!

Das Samsung Galaxy S21 wird wohl wahr

Der Konzern hat nun Gerüchte über den nächsten virtuellen Termin bestätigt. Mit der Tagline „Welcome to the Everyday Epic“ wird es um nichts weniger gehen als das nächste große Samsung-Flaggschiff! Weiters ist zu lesen (übersetzt von mir): „Im vergangenen Jahr hat die Mobiltechnologie wohl eine Vorreiterrolle eingenommen. Kein Wunder, da Leute nun mehr Zeit als je zuvor zu Hause und im Home Office verbringen. Dieser beschleunigte Übergang in diese Welt bringt einen Bedarf an neuen Geräten mit sich. Geräten, die das alltägliche Leben in ein außergewöhnliches Erlebnis verwandeln können.“

Dieses Samsung Unpacked-Event wird nur ein paar Tage nach der CES 2021 stattfinden – eine spannende Entscheidung. Seltsam ist auch, dass ihr bereits das Samsung Galaxy S21 vorreservieren könnt, ohne es zuvor jemals gesehen zu haben. Jedenfalls wird es auch die Galaxy Buds Pro geben, soviel scheint sicher – jeder Leak deutet darauf hin. Kosten werden die Geräte um die 199 US-Dollar, ein Euro-Preis steht noch aus. Mal sehen, was die Hardware-Seite dieser Ankündigungen so mit sich bringen wird, ich freue mich jedenfalls schon mal auf die erste Ankündigung neuer Geräte im Jahr 2021. Hier der offizielle Samsung-Sizzler für euch: