Das muss euer PC für KRAFTONs inZOI können: Die Sims auf Steroiden

Die offiziellen PC-Hardware-Anforderungen für inZOI wurden in einem Blogbeitrag auf der offiziellen Website des Spiels veröffentlicht.

Hardwarehungriges inZOI

Während die Nachricht viele Fans begeistert, sind einige besorgt darüber, was die Spezifikationen über die Leistungserwartungen verraten. Die Ankündigung erfolgt nur zwei Wochen vor seinem Early-Access-Debüt am 28. März. Fans haben darauf hingewiesen, dass die empfohlenen Spezifikationen des Spiels darauf hindeuten, dass für eine optimale Leistung Upscaling-Hardware bei Grafikkarten erforderlich ist, was zu Bedenken hinsichtlich des Gameplays beim Start führt. Diese Abhängigkeit von Upscaling, auch für die Leistungskonfiguration, deutet darauf hin, dass die native Leistung ohne sie schlecht sein könnte. Einige Spieler fragen sich auch, wie inZOI auf Mittelklasse-Hardware und älteren PCs laufen wird.

Diejenigen von uns, die wir die Entwicklung von inZOI verfolgt haben, wissen, dass es immer klar war, dass es erhebliche Hardware-Leistung erfordern würde, um optimal zu laufen. Spieltests und Vorschauen haben die beeindruckende Grafik des Spiels gezeigt – neben seinen anspruchsvollen Systemanforderungen. Content-Ersteller und Brancheninsider, die es gespielt haben, haben ständig beides zum Thema gemacht. Am 28. März 2025 startet das Spiel im Early Access, und die Entwicklung geht dann natürlich weiter. Das bedeutet, dass noch Zeit für Optimierungen und Leistungsverbesserungen durch zukünftige Patches und Updates ist. Dennoch werden alle, die begierig darauf sind, in die Lebenssimulation einzutauchen, auf Early-Access-Reviews und Benchmarks warten wollen, wie der Titel so läuft!