Geister wie in Die Sims in inZOI: Karma ist real

Der Early Access-Start für den neuen Die Sims-Konkurrenten inZOI steht schon kurz bevor. Nun wissen wir auch, was für das Leben nach dem Tod geplant ist!

Leben und sterben in inZOI

In seinem wöchentlichen Teaser für Fans auf dem offiziellem Discord-Server sprach Spieldirektor Hyungjun “Kjun” Kim über das Paranormale, insbesondere über Geister. Er räumt ein, dass sich inZOI hauptsächlich auf den Realismus konzentriert, was sich an seiner glänzenden, gut beleuchteten Grafik, aber auch an den Funktionen, die er bevorzugt, zeigt. Kjun möchte jedoch, dass einige übernatürliche Elemente es ins Spiel schaffen. “Wir wollen die Spielbarkeit von Geistern ziemlich begrenzt halten, damit es das Hauptspiel nicht überschattet, aber wir wollen auch sicherstellen, dass das Erlebnis ansprechend genug ist, wenn es passiert”, sagte Kjun den Spielern in Discord. Dieses „Geister-Gameplay”, wie Kjun erklärte, dreht sich um das Karma-System, von dem schon letztes Jahr ein bisschen gezeigt wurde. Es zeigte einige Karma-beeinflussende Handlungen und eine Karma-Punktzahl in jedem Figuren-Profil.

Kjun sagt, dass Zois, die mit genügend Karma-Punkten sterben, friedlich für das Leben nach dem Tod packen werden, aber diejenigen mit schlechtem Karma werden als Geister bleiben und müssen versuchen, ihr Karma wiederherzustellen. Geister, wie sie für den Early Access-Zustand im kommenden März implementiert werden, werden vorhanden sein, aber wir werden sie nicht kontrollieren können. Das ist für später geplant. “Jede weitere Entwicklung für Geister muss nach der Veröffentlichung kommen”, sagt Kjun. “Das heißt, unser aktueller Build ermöglicht es euch, unter bestimmten Bedingungen zu bestimmten Zeiten Geistern zu begegnen.” Was noch weiter unten geplant ist, zählt Kjun die Möglichkeit anderer paranormaler Zois nicht aus. “Während wir uns verpflichtet haben, zuerst die realistischen Elemente von inZOI zu verfeinern, würde ich in Zukunft gerne mehr fantasiegetriebene Elemente erforschen”, fügte er hinzu.