Das MCU wächst: Spider-Man 4 kommt 2026 in die Kinos

Spider-Man 4 wird kurz nach Avengers: Doomsday 2026 debütieren, wobei Star Tom Holland bestätigt, dass die Produktion Mitte 2025 beginnt.

Spider-Man 4 kommt

“Nächsten Sommer fangen wir an zu drehen. Alles ist in Ordnung, wir sind fast da”, sagte Holland Anfang dieser Woche in einem Interview in der Tonight Show mit Jimmy Fallon. „Super aufregend. Ich kann es kaum erwarten!” Spider-Man 4, die Fortsetzung von No Way Home aus dem Jahr 2021, wird offiziell am 24. Juli 2026 veröffentlicht. Das bedeutet nur ein paar Monate nach Avengers: Doomsday, das am 1. Mai 2026 erscheint und Robert Downey Jr. als Titelschurke der Fantastischen Vier zeigt, wie Anfang dieses Jahres auf der San Diego Comic Con 2024 enthüllt wurde. Die Fortsetzung wird von Destin Daniel Cretton inszeniert, der Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe gemacht hat und vermutlich eine gewisse Verbindung zum größeren MCU hat, obwohl noch nicht klar ist, wie genau.

Der junge Schauspieler, der auch in Uncharted im Jahre 2022 mitspielte, einer Adaption der erfolgreichen PlayStation-Spiele, sagte, dass das Drehbuch für Spider-Man 4 ihn begeistert habe. (Gut, was soll er auch sonst sagen?) “Wir haben einen Creative Director, wir haben einen großartigen Pitch und einen Entwurf, der ausgezeichnet ist. Es braucht Arbeit, aber die Autoren machen einen tollen Job. Ich habe es vor drei Wochen gelesen und es hat wirklich ein Feuer in mir entzündet”, sagte Holland dem Rich Roll Podcast. “Zendaya und ich setzten sich hin und lasen es zusammen und wir hüpften manchmal im Wohnzimmer herum, und wir sind der Meinung, dies ist ein Film, der den Fans sicherlich gefallen wird.“