Das Jackbox Party Pack 9 ist ab sofort erhältlich!

Rätselfreunde mit Hang zum Humor, aufgepasst: Das Jackbox Party Pack 9 ist ab sofort für PC, Konsolen und weitere Plattformen erhältlich!

Über das Jackbox Party Pack 9

Wie wir bereits berichteten, war das Jackbox Party Pack 9 schon auf dem Weg zu uns. Jetzt ist es so weit, und wir können das Game auf PC (Steam und Epic), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie, Nintendo Switch, den Mac App Store, Apple TV, iPad, Amazon Fire TV und Amazon Luna spielen. Was erwartet uns da an Minispielen?

Fibbage 4 (2-8 Spieler) – Das urkomische Bluffing-Partyspiel kehrt mit einem brandneuen Final Fibbage, Videofragen, von Fans eingereichten Fragen und dem Fibbage Enough About You-Modus zurück! Es ist ein Spiel, das so beliebt ist, dass das Team beschlossen hat, eine 4 darauf zu schlagen.

Quixort (1-10 Spieler) – Arbeitet in dieser Quiz-Sortierfabrik mit eurem Team zusammen, um fallende Antworten in die richtige Reihenfolge zu sortieren, bevor sie auf den Boden fallen! Oder seht zu, wie viele Blöcke ihr sortieren könnt, bevor ihr im Quixort Forever-Modus aufgeben müsst.

Junktopia (3-8 Spieler) – Ein seltsamer Zauberer hat euch in einen Frosch verwandelt! Denkt euch urkomische Hintergrundgeschichten für seltsame Objekte aus und lasst sie dann bewerten. Der Spieler mit den wertvollsten Gegenständen wird wieder menschlich!

Nonsensory (3-8 Spieler) – Professor Nanners ist hier, um unseren NSP (Nonsensory Perception)-Wert in diesem Zeichen-, Schreib- und Ratespiel zu testen!

Roomerang (4-9 Spieler) – Kanalisiert euren inneren Reality-TV-Star, um an die Spitze zu kommen! Reagiert auf Aufforderungen und tut alles, um ja nicht aus der Show abgewählt zu sein. Doch selbst, wer rausgewählt wurde, kann sich wieder am Drama beteiligen…

Spiele aus dem Jackbox Party Pack-Franchise unterstützen Telefone, Tablets und Computer als Controller. Dazu müsst ihr einfach einfach zu Jackbox.tv auf eurem Gerät gehen und den Raumcode zum Spielen eingeben. Bis zu 10.000 zusätzliche Zuschauer können an bestimmten Spielen teilnehmen, um ihr Endergebnis zu beeinflussen. Das Jackbox Party Pack 9 (zur offiziellen Website) unterstützt frühere Funktionen und Einstellungen wie manuelle Zensur, Untertitel und familienfreundliche Modi, um es Familien und Streamern zu erleichtern, die perfekte Party in dieser Weihnachtszeit zu veranstalten. Zu den neuen Funktionen im neunten Ableger gehören eine viel nachgefragte Funktion von Streamern, Spieler-Rauswurf sowie ein QR-Code-Login. Jackbox Games arbeitet auch an einem Lokalisierungspatch für den neuten Titel, der voraussichtlich Ende 2022 veröffentlicht wird. Dieser Patch ermöglicht es uns, alle fünf Spiele auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch zu genießen.