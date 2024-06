Das Finale: The Umbrella Academy Staffel 4 startet am 8.8.2024

Gute Nachrichten für die Fans der Hargreeves-Geschwister rund um Fünf – The Umbrella Academy Staffel 4 startet am 8.8.2024. Was euch in der vierten und zugleich finalen Staffel erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Die Hargreeves-Geschwister haben sich zerstreut, nachdem im Zuge des Showdowns im Hotel Oblivion ihre Zeitlinie vollständig zurückgesetzt wurde. Ihrer Kräfte beraubt, müssen sie lernen, für sich selbst zu sorgen und sich mit der neuen Normalität anzufreunden – mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Die Fallstricke in ihrer unheimlichen neuen Welt lassen sich jedoch nicht lange ignorieren. Ihr weiterhin vitaler Vater Reginald leitet öffentlichkeitswirksam ein mächtiges und ruchloses Geschäftsimperium. Eine geheimnisvolle Vereinigung, die sich die Hüter nennt und geheime Treffen abhält, glaubt, dass die Realität, in der sie leben, eine Lüge ist und eine große Abrechnung bevorsteht. Während sich diese seltsamen neuen Kräfte um sie herum verschwören, kommt die Umbrella Academy ein letztes Mal zusammen, um sich der Gefahr zu stellen – selbst wenn sie dabei riskiert, den wackeligen, so hart erkämpften Frieden zu gefährden.