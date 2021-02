Black Narcissus Mini-Serie ab 5. März bei Disney+

Die FX-Mini-Serie Black Narcissus startet am 5. März 2021 bei Disney+. Die Produktion, welche auf einem Bestseller-Roman von Rumer Godden basiert, umfasst insgesamt 3 Folgen. Im folgenden Beitrag erfahrt ihr alles wissenswerte zum Serienstart nächste Woche.

Darum geht es in Black Narcissus

Mopu, Himalaya, 1934. Ein abgelegener Klippenpalast, einst bekannt als das “Haus der Frauen”, birgt viele dunkle Geheimnisse. Als die jungen Nonnen von St. Faith versuchen, dort eine Mission zu gründen, wecken seine eindringlichen Geheimnisse verbotene Begierden, die dazu bestimmt zu sein scheinen, eine schreckliche Tragödie zu wiederholen.

In den letzten Jahren der britischen Herrschaft in Indien leitet die ehrgeizige junge Nonne Schwester Clodagh (gespielt von Gemma Arterton) eine Mission in einem abgelegenen Teil des Himalayas. Der Palast von Mopu wurde von General Toda Rai gestiftet, der hofft, dass die Schwestern von St. Faith das “Haus der Frauen” von unglücklichen Erinnerungen befreien, die mit seiner verstorbenen Schwester Srimati verbunden sind.