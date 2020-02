Darksiders Genesis ab sofort erhältlich (+Launch-Trailer)

THQ Nordic und Airship Syndicate veröffentlichen heute das Action-Adventure Darksiders Genesis für PS4, Xbox One und Nintendwo Switch. Das bereits auf PC und Google Stadia verfügbare Spiel ist das erste Top-Down-Erlebnis der beliebten Darksiders-Marke und die PC-Version wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt (Metascore 77 und User-Wertung 8.1 auf Metacritic ) . Die Reiter der Apokalypse War und Strife können – ebenfalls eine Premiere für die Darksiders-Reihe – auch im Couch- sowie Online-Koop-Modus auf Dämonenjagd gehen.

Was erwartet euch im Spiel?

In Darksiders Genesis kämpft Strife an der Seite seines Buders War im ersten Darksiders-Koop-Abenteuer überhaupt. Solo-Spieler können stets zwischen War und Strife wechseln und entweder auf WARs starke Nahkampfangriffe bauen oder Strifes verheerendes Arsenal an Distanzattacken nutzen. Und natürlich können die Reiter der Apokalypse auch vom Rücken ihrer Pferde aus kämpfen und auf Rampage und Mayhemdurch die Reihen der Dämonen galoppieren. Das Kreaturenkern-System ermöglicht es euch, die Fähigkeiten der Helden individuell anzupassen und bietet mehr Optionen je mehr Feinde bezwungen werden.

Darksiders Genesis ist ab sofort auch für PS4, Xbox One und Switch erhältlich – weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.