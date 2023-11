Darkland: The Return: Thriller-Sequel erscheint am 15.12.2023 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans von Darkland (2017) – am 15.12.2023 erscheint mit Darkland: The Return die Fortsetztung im Handel. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Vor sieben Jahren ist Zaid gegen die Unterwelt Kopenhagens in den Krieg gezogen, um seinen toten Bruder zu rächen. Seine Karriere als angesehener Arzt und sein Leben als Familienvater sind nur noch ein dahinschwindender Traum. Zudem leidet Zaid im Gefängnis am fehlenden Kontakt zu seinem Sohn Noah, den er kaum kennt. Als ein Polizeibeamter ihm anbietet, die Kopenhagener Unterwelt zu infiltrieren und als Gegenleistung seine Freilassung zu erlangen, sieht er seine Chance, die Trümmer seines hinter sich gelassenen Familienlebens, wieder zusammenzufügen. Doch alles hat seinen Preis und Zaid erkennt, dass er nun auch das Leben seines Sohnes in ernsthafte Gefahr gebracht hat. Denn wenn man einmal ein Teil der Unterwelt geworden ist, gibt es überhaupt einen Weg raus?