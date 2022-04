Crystar ab sofort für die Switch erhältlich

Ab heute heißt es: Kämpft euch mit der Macht der Tränen durch Purgatory und rettet die kleine Schwester von Rei Hatada! Das neue Action RPG von NIS America, Crystar, ist ab sofort für Nintendo Switch im Handel erhältlich.

Mehr über Crystar

Das Spiel katapultiert euch in eine düstere Welt, in der verlorene Seelen hausen und Tränen gewisse Mächte verleihen. Eine Reihe einzigartiger Charaktere steht zur Verfügung, deren Stärke genutzt werden kann, um wahnsinnige Horden von Specters und Revenants herauszufordern. Im Kampf müssen die Tränen aufgefüllt werden, sodass mit ihnen mächtige Wächter beschworen werden können. Wenn die Qualen besiegter Feinde zur Verzweiflung führen, können Tränen und Trauer zur Katharsis verhelfen – aus dem Kummer wird neue Kraft geschöpft und so Angriffe und Rüstung verbessert.