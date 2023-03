Crusader Kings III: Royal Court Konsolenrelease für 17.5.2023 angekündigt

Paradox Interactive kündigt das Crusader Kings III: Royal Court Konsolenrelease offiziell an – demnach erscheint die erste große Erweiterung zum preisgekrönten Mittelalter-Grand-Strategy-Rollenspiel am 17.5.2023 für Xbox Series X|S und PS5.

Was erwartet euch?

Was wäre ein König oder eine Königin ohne einen Thronsaal? Alle großen Herrscher:innen der Geschichte hatten einen Ort, um Gäste zu empfangen und ihre Herrlichkeit zu zeigen. Bald schon werden auch Konsoleeros in Crusader Kings III die Möglichkeit haben, ihre Höfe zu verwalten und die prestigeträchtigste Dynastie der Geschichte aufzubauen. Aufstrebende Herrscher und Kaiser werden in der Lage sein, Artefakte anzuhäufen und neue Arten von Nationen zu errichten, in einer der tiefgreifendsten Mischungen von Politik, Intrigen und reichhaltigen charaktergesteuerten Geschichten, die es in Strategiespielen gibt.

Die Features im Überblick: