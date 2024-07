Crunchyroll kündigt Fire Force Season 3 für die Anime Spring Season 2025 an

Crunchyroll kündigte im Rahmen der Anime Expo 2024 die finale Fire Force Season 3 an, die im April 2025 (Anime Spring Season 2025) an den Start gehen soll. Die Suche nach dem Geheimnis der brennenden Menschen geht für die Feuerwehrsoldaten der 8 Brigade endlich weiter.

Worum gings in Staffel 1?

Tokyo brennt und Einwohner in der ganzen Stadt leiden unter unerklärlicher spontaner menschlicher Selbstentzündung! Verantwortlich für das Löschen dieses Infernos ist die Fire Force und Shinra ist bereit, sich ihrem Kampf anzuschließen. Jetzt, als Teil der Brigade 8, wird er seine feurigen Füße benutzen, um die Stadt davor zu beschützen, sich in Asche zu verwandeln! Aber seine Vergangenheit und ein brennendes Geheimnis hinter den Kulissen könnten alles in Brand setzen.