Crunchyroll kündigt Blue Lock Season 2 für Oktober 2024 an

Das Leder rollt mit der Blue Lock Season 2 ab Oktober dieses Jahres wieder, das enthüllte Crunchyroll auf der Anime Expo 2024.

Worum gings in Staffel 1?

Nach der katastrophalen Niederlage bei der Weltmeisterschaft 2018 kämpft Japans Team darum, sich neu zu formieren. Doch es fehlt ein absolutes Stürmer-Ass in den eigenen Reihen, das sie zum Sieg führen kann. Zu diesem Zweck wurden 300 der besten und klügsten Jugendspieler versammelt – darunter auch Yoichi, der seinen Tor- und Siegeshunger in bestimmten Situationen nicht zu zügeln vermag. Der japanische Fußballverband ist fest entschlossen, einen Stürmer auszubilden, der im entscheidenden Moment punkten und ein verloren geglaubtes Spiel noch drehen kann. Welcher egoistische Spieler wird sich am Ende durchsetzen können?

Blue Lock Season 2 Start-Termin

Laut letzten Informationen soll die Blue Lock Staffel 2 im Zuge der Anime Autumn Season 2024 im Oktober dieses Jahres an den Start gehen.