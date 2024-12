Crunchyroll Anime Awards 2025: Verleihung findet am 25.5.2025 in Tokio statt

Crunchyroll, die ultimative Marke, die die Anime-Fangemeinde weltweit antreibt, gab auf der CCXP in São Paulo bekannt, dass die neunte Verleihung der jährlichen Crunchyroll Anime Awards am 25. Mai 2025 nach Tokio, Japan, zurückkehren wird. Ein mit Stars besetzter, orangefarbener Teppich und ein globaler Livestream werden der Zeremonie vorausgehen.

Crunchyroll kündigte ebenfalls seine erste brasilianische prominente Persönlichkeit als Moderatorin und Anime-Fan für die Veranstaltung an – die Drag-Pop-Ikone und Musikerin Pabllo Vittar. Weitere prominente Moderator*innen aus den Bereichen Fernsehen, Film, Sport, Mode und Musik sowie musikalische Darbietungen werden zeitnah zur Veranstaltung bekannt gegeben.

Die bekannte Synchronsprecherin Sally Amaki und der beliebte Entertainer Jon Kabira werden erneut als Co-Moderatoren auftreten, und Kenichiro Yoshida, Vorsitzender und CEO der Sony Group Corporation, wird erneut die Eröffnungsansprache halten.

„Die Crunchyroll Anime Awards sind eines der größten Ereignisse für Anime des Jahres – dank der gefeierten Schöpfer und der Fans, die die Gewinner wählen werden”, sagte Rahul Purini, Präsident von Crunchyroll. „Wir sind begeistert, die Preisverleihung erneut im Ursprungsland des Anime zu veranstalten und eine Feier des weltweit am schnellsten wachsenden Unterhaltungssegments zu produzieren.”

Die größte weltweite Feier der Exzellenz in der japanischen Animation entwickelt sich weiter und wächst mit einem neuen Berechtigungszeitraum, einem neuen Abstimmungsfenster und neuen Kategorien. Der Umzug der Crunchyroll Anime Awards von März auf Mai markiert den Beginn einer Umstellung auf einen klar definierten Kalenderjahreszeitraum für Anime.

Exklusiv für die Anime Awards 2025 wird der aktualisierte Berechtigungszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. Dezember 2024 ausgeweitet und fünf Anime-Staffeln (oder Quartale) umfassen. Dieses erweiterte Fenster stellt ein Übergangsjahr dar, das sicherstellt, dass kein Anime ungewürdigt bleibt und Fans die Möglichkeit haben, für ihre Lieblingsserien, -filme, -schöpfer:innen und mehr abzustimmen. In Zukunft wird der Berechtigungszeitraum von 1. Januar bis 31. Dezember gehen.

„Jedes Jahr erleben wir eine Flut von Liebe und Bewunderung von Fans weltweit, die für ihre Lieblingssendungen und -schöpfer:innen abstimmen und sie anfeuern”, fügte Gita Rebbapragada, Chief Operating Officer von Crunchyroll, hinzu. „Auch in diesem Jahr wird es nicht anders sein, da Anime weiterhin immer größere und vielfältigere Publikumsschichten fesselt als je zuvor.”

Crunchyroll hat 32 Kategorien bekannt gegeben, die die Beiträge von Anime zur Popkultur erfassen und das kontinuierliche globale Wachstum widerspiegeln. Von neuen Kategorien wie „Bestes Isekai” und „Bester Hindi-Synchronsprecher” bis hin zu Fan-Favoriten wie „Bestes Opening” und „Bester Hauptcharakter” spiegeln die Auszeichnungen weiterhin die Expansion von Anime wider. Die vollständige Liste ist auf der offiziellen Website der Anime Awards zu finden.

Die Nominierten in jeder Kategorie werden am 3. April 2025 bekannt gegeben, wenn die Fan-Abstimmung beginnt. Sie werden von den leidenschaftlichen und unabhängigen Juror:innen der Anime Awards 2025 ausgewählt, die weltweit Kreative, Trendsetter, Expert:innen und Influencer:innen vertreten.

Die Crunchyroll Anime Awards sind das führende jährliche Auszeichnungsprogramm, das die Schöpfer:innen, Musiker:innen und Darbietungen ehrt, die die weltweite Liebe zu Anime anheizen. Die neunte jährliche Preisverleihung wird am 25. Mai 2025 im Grand Prince Hotel Shin Takanawa in Tokio stattfinden. Sony Music Solutions Inc., ein Teil von Sony Music Entertainment (Japan) Inc., und Dempsey Productions werden Crunchyroll bei der Durchführung der Veranstaltung unterstützen. Die Veranstaltung wird für ein weltweites Publikum gestreamt.