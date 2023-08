Crossover: Street Fighter 6 trifft Teenage Mutant Ninja Turtles

Wie in einem neuen Trailer von Capcom enthüllt, beginnt die Zusammenarbeit am 8. August und ermöglicht es den Spieler:innen, eine Vielzahl von TMNT-Inhalten freizuschalten. Dazu gehören neue Kostüme, Accessoires, Emotes, Briefmarken und mehr. “Cowabunga”, heißt es in der Ankündigung von Capcom. „ Schneiden Sie das Stück Pizza ab und machen Sie sich bereit für die Zusammenarbeit mit Teenage Mutant Ninja Turtles x Street Fighter 6 am 8. August. Werden Sie radikal mit TMNT-Ausrüstung und Emotes, neuen Titeln, TMNT-Stempeln, Hintergrundbildern von In-Game-Geräten, Kamerarahmen im Fotomodus und verwandeln Sie Ihren benutzerdefinierten Avatar der World Tour und Battle Hub in Ihre Lieblingsschildkröte.“ Die Zusammenarbeit steht mit der Veröffentlichung vom Kinofilm Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem in Verbindung.

Die Turtles sind Videospiel-Kollaborationen nicht fremd und sind in mehr Crossovers erschienen als die meisten anderen Nicht-Spiel-IPs. Zu den Spielen, die in der Vergangenheit TMNT-Inhalte enthalten haben, gehörten Injustice 2, Smite, Tony Hawk’s Pro Skater 5, Brawlhalla und Call of Duty: Modern Warfare II. Sie sind auch als spielbare Charaktere in Nickelodeon All-Star Brawl und der Nickelodeon Kart Racers-Serie aufgetreten. Letztes Jahr wurden zwei eigenständige TMNT-Spiele für PC und Konsole veröffentlicht, die beide von der Presse gefeiert wurden. TMNT: The Cowabunga Collection war eine Retro-Zusammenstellung mit 13 klassischen 8-Bit- und 16-Bit-Schildkröten-Spielen, während TMNT: Shredder’s Revenge ein völlig neues Beat ’em up war, der als spiritueller Nachfolger von Konamis Arcade-Spielen wie Turtles in Time entwickelt wurde.