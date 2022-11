Creative MUVO Go: Portabler Speaker in verschiedenen Farben erhältlich

Creative Technology präsentiert mit dem Creative MUVO Go das neueste Mitglied in der beliebten portablen MUVO-Lautsprecher-Serie. Der wasserdichte und tragbare MUVO Go zeichnet sich durch eine satte Audioleistung, verlässliche kabellose Konnektivität sowie eine lange Akkulaufzeit aus. Somit ist er der ideale Begleiter für alle, die ihre Abenteuer mit dem richtigen Soundtrack untermalen wollen.

Was hat der auf Langlebigkeit ausgelegte Speaker zu beiten?

Er ist IPX7-zertifiziert, wasserdicht und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden pro Ladung der ideale Audiobegleiter für lange Bergwanderungen oder Outdoor-Partys. Durch sein kompaktes Design, das geringe Gewicht von lediglich 570 g und der integrierten Lanyard-Befestigung zum Anbringen am Fahrrad oder Rucksack, ist er besonders handlich und flexibel einsetzbar. Mit dem neuesten Bluetooth-Standard 5.3 ist nicht nur eine mühelose Kopplung möglich, sondern auch eine stabile drahtlose Verbindung mit Smartphone, Tablet, Smart Watch und Computer gewährleistet.

Der Bluetooth-Speaker bringt mit seiner Kombination aus zwei Neodym-Breitbandtreibern und passiven Bassradiatoren mit einer Gesamtleistung von 20 Watt und einer Spitzenleistung von bis zu 40 Watt jedes Musik-Genre in Schwung. Für noch satteren und immersiveren Sound lassen sich zwei Geräte mittels Wireless Stereo Link miteinander koppeln. Darüber hinaus liefert der MUVO Go dank seines kompakten Designs sowohl aufrechtstehend (platzsparend und ideal für überfüllte Partytische) als auch flach liegend, klaren, ausgewogenen und raumfüllenden Klang.

Creative MUVO Go Preis und Verfügbarkeit

Der tragbare Lautsprecher kostet 79,99 Euro und ist in den Farben Midnight Black, Pine Green und Cloud Blue auf Creative.com erhältlich. Weitere Informationen findet ihr unter www.creative.com/MUVOGo.