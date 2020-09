Crash Bandicoot 4 Gameplay-Launch-Trailer macht Lust auf mehr

Activision enthüllte vor kurzem einen Crash Bandicoot 4 Gameplay-Launch-Trailer, der neue Einblicke in das Gameplay von Crash Bandicoot 4: It’s About Time erlaubt. Das ist die perfekte Vorbereitung auf das Release des Games in wenigen Tagen – am 2.10.2020 ist es soweit.

Was erwartet euch im Spiel?

Neo Cortex und N. Tropy stiften schon wieder Ärger mit einem Großangriff, der diesmal nicht nur unser Universum, sondern das ganze Multiversum treffen soll! Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können.

Neue Fähigkeiten? Check. Mehr spielbare Charaktere? Logisch. Andere Dimensionen? Keine Frage. Übertriebene Bosse? Klar. Abgefahren wie immer? Worauf du deine Jeans-Shorts wetten kannst. Hä? Sowas gibt’s? Nicht in diesem Universum!

Crash Bandicoot 4 Gameplay-Launch-Trailer