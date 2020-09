Comeback-Time: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ab sofort erhältlich

Nach monatelangem Hype und Vorfreude hat das Warten endlich ein Ende – endlich ist das Comeback von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, in dem ihr irre Skateboard-Kombos hinlegen könnt, ohne das Wohnzimmer verlassen zu müssen, für PS4, Xbox One sowie über Epic auf dem PC erhältlich.

„Ich bin dankbar für die Qualität und Fürsorge, die Activision und Vicarious Visions in das Remaster gesteckt haben, um die Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe auf bestmögliche Weise wieder zum Leben zu erwecken“, erklärt Tony Hawk. „Seit Jahren bitten mich Fans, diese Spiele zurückzubringen, und ich kann voller Stolz sagen, dass wir jetzt ein Spiel haben, das die Erwartungen nostalgischer Fans erfüllt und gleichzeitig eine neue Generation ermutigt, einen Controller in die Hand zu nehmen und am Ende vielleicht sogar aufs Skateboard zu steigen.“

Um die Veröffentlichung zu feiern, hat Activision das legendäre Lagerhalle-Level im echten Leben nachgebaut und Tony darin skaten lassen. Hier gibt es die einmalige Szene zu sehen, wenn Tony zum ersten Mal in das nostalgische Setting rollt. Vans war ebenfalls vor Ort, um den gesamten Prozess festzuhalten.